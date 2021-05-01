Suç gelirlerinin aklanmasını engelleyen yönetmeliğe 'kripto varlıklar' ve 'tasarruf finansman şirketleri' ibaresi eklendi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Resmi Gazete’de yayımlanan suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe, “<strong>Kripto</strong> varlık ve hizmet sağlayıcılar” ile “Tasarruf finansman şirketleri” ibareleri eklendi. </p>\n<ul>\n<li><strong>TIKLAYIN:<a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-dan-bakanliklara-yeni-atamalar-resmi-gazete-de-yayimlandi,949614" target="_blank" rel="noopener"> Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlıklara yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı</a></strong></li>\n<li><strong>TIKLAYIN: <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/kripto-paralarla-ilgili-bes-yaygin-dolandiricilik-turu-ve-korunma-yontemleri,949032" target="_blank" rel="noopener">Kripto paralarla ilgili beş yaygın dolandırıcılık türü ve korunma yöntemleri</a></strong></li>\n<li><strong>TIKLAYIN: <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/icisleri-bakani-soylu-istanbul-da-bugun-katliam-engellendi,949114" target="_blank" rel="noopener">Bakan Soylu'dan kripto para soruşturması açıklaması: 2 milyar dolarlık bulgu yok; 108 milyon dolarlık portföy söz konusu</a></strong></li>\n</ul>\n</body>\n</html>