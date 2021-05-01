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Ekonomi

Suç gelirlerinin aklanmasını engelleyen yönetmeliğe 'kripto varlıklar' ve 'tasarruf finansman şirketleri' ibaresi eklendi

01 Mayıs 2021 00:35

Resmi Gazete’de yayımlanan suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe, “Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar” ile “Tasarruf finansman şirketleri” ibareleri eklendi. 

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