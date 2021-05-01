Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlıklara yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na yeni isimler atandı.

Buna göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na İsmail Ergüneş atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Ahmet Erdem ve Lutfihak Alpkan atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç görevinden alındı.