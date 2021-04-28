Bakan Soylu'dan kripto para soruşturması açıklaması: 2 milyar dolarlık bulgu yok; 108 milyon dolarlık portföy söz konusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kripto parada vurgun iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili olarak "Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil. " açıklamasını yaptı.

Öte yandan Soylu, bugün İstanbul Otogarı'nda 5 kiloluk patlayıcı ele geçirildiğini açıklarken, "İstanbul'da bugün katliam önlendi. Operasyonu arkadaşlarımız gerçekleştirdi ve 2 kişi gözaltına alındı" dedi.

NTV özel yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Soylu, İstanbul'da 5 kiloluk bir patlayıcının ele geçirildiğini belirtti. Soylu, "Polisimizin otogardaki takibi sonucu ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu 5 kg patlayıcıyı otogarda tespit ettiler. Binlerce kişi oradaydı. Bunları yerleştirenlerini yakaladılar ve patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler. Akşama doğru böyle bir operasyonu arkadaşlarımız gerçekleştirdi ve 2 kişi gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor"

"Müjde vererek başlamak istiyorum. Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın inşallah 25. buluşma gerçekleşecek. 15 yaşında çocuklarını kaçırıyorlar. Recep'i. Anne ve baba yaylaya gidiyorlar. Terör örgütünü bulup oğullarını istiyorlar. Fakat öldürülmekle tehdit ediliyorlar. Günlerdir orada oturuyorlardı. Bu ikna çalışmalarının bütün dünyaya örnek olacak şekilde gerçekleştirecek ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum.

"İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor. Terör örgütü mensuplarından bizim etkisiz olarak söylediğimiz ama kırmızı listeden birinin de ismini söyleyeceğim. 18-20 gündür ifadesini alıyoruz. Çok önemli şeyler söyledi. Terör örgütünün kimlerle bağlantılı olduğunu, arkamızdan nasıl kumpaslar çevrildiğini anlattı. Hepsini açıklayacağım. Bu yıl ikna yoluyla terör örgütünden koparıp Türkiye'ye getirdiğimiz kişi sayısı 63.

"İstanbul'da bugün katliam engellendi"

"Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Onun da şeyini ilerleyen saatlerde söyleyeceğim. İstanbul emniyetimize polisimize çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin bu konularda canını yakanlar tekrar yaşatacaklarını düşünmüşlerdir ama buna izin verilmemiştir.

"Bugün PKK mensupları İstanbul'a 5 kg patlayıcı getirdiler. Polisimizin otogardaki takibi sonucu ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu 5 kg patlayıcıyı otogarda tespit ettiler. Binlerce kişi oradaydı. Bunları yerleştirenlerini yakaladılar ve patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler. Akşama doğru böyle bir operasyonu arkadaşlarımız gerçekleştirdi ve 2 kişi gözaltına alındı."

Kripto para

"82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz hemen Interpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. soruşturma yürüyor.

Biz üniversite 4'teyken bir 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. 93'e yaptım ve bıraktım. Para piyasalarıyla ilgili bir bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil. "

Tam kapanma

"Kamu düzeninden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek. Milletimiz, sağlıkçılarımız, güvenlikçilerimiz, esnafımız büyük fedakarlıklar yaptı. Türkiye'yi görünenle değerlendirenler her zaman yanılmışlardır. Türkiye görünenin çok fazlasıdır. Türkiye bu süreçte ölçerek, biçerek vatandaşlarımızın devletten, hükümetten beklediğini yerine getirerek elinden geleni ortaya koymuştur. Bütün üretim şartları düşünülerek hareket ediliyor."

Kreşler açılacak mı?

"Milli Eğitim Bakanımızın kararı, ilk karar da duruyor, açmamak konusunda. Bazı Avrupa ülkelerinde açma konusunda esneklik var. Bütün çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı değerlendiriyor. Aile Bakanlığı bir çalışma yapıyor, kendilerine gelen taleplere yönelik bir karar verecekler."

Bu hareketlilik hiç kapanma olmasaydı bayramda da olacaktı. Bunun avantajı şu, gidenler gittiği yerde 17 gün karantinada kalmış olacak. Aşılar sayesinde Haziran sonunda iyi bir noktada olacağız.

Alkol yasağı

"Geçen dönemde de bu tartışma oldu. Hafta sonu kısıtlamasından bir farkı yok. Kural aynı, süre uzun. Bütün kısıtlamalarda ne varsa aynı fakat süre uzun. İnsanın temel haklarından birisi, seyahat hakkı yok, ondan vazgeçiyoruz. İnsanlar nelerden vazgeçiyor. Hiçbir artı kısıtlama söz konusu değil, biraz sabırlı olacağız. Dünyanın her yerinde böyle kısıtlamalar oldu. İngiltere'den Fransa'ya kadar bakıyoruz. Paris'te 22:00 - 06:00 alkol satışı yasağı gibi, kısıtlama saatlerinde yasak gibi birçok örnek verebiliriz. İnanın İngiltere'den Fransa'ya kadar birçok örnek var. Biz bunları değerlendirerek bütün adımları attık. Alkol yasağı tartışmasından hiç rahatsız değilim, biz buradan sağlıklı çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım."

"Tam kapanmada muaf olanlar"

e-başvuru bakanlığın internet adresinden yapılabiliyor. Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler.

Cenazeler için kolaylıklar getirildi. Otel rezervasyonunu kapanmadan önce alanlar perşembe günü gidebilirler. Seyahat izin belgesini alanlar, onunla dönebilme imkanına sahip olurlar.

Yaşlı ve hastalar

Yaşlı ve hastalar için raporla izin alabilecekler.

Terörle mücadele

Türkiye içindeki terörist sayısı 282'dir. Murat Karayılan mağarasından çıkamıyor şu anda. Bu yıl terör örgütünden teröristlerin kaçış yılı olacak. Kırmızı listedeki terörist Fırat Şişman yaralı olarak ele geçirildi.

Gri pasaport soruşturması

8 ay önce bir valimizden uyarı aldık. 2016,2018 ve 2020'de uyarı yazıları gönderdik. 19 ilde 27 belediyede soruşturma sürüyor. 2018'den bugüne hizmet pasaportuyla yurtdışına çıkan 109 bin kişiden pasaport süresi biten ve dönmeyen 804 kişidir. Valilerce reddedilen 4 bin 456 başvuru vardır.

Birkaç kişi istismar etti diye bunu engelleme yaklaşımına gitmemek lazım. İstismarları önleyecek düzenlemeler getirilmeli.

Kadına şiddet

2 milyon 200 bin kişi KADES uygulamasını indirmiş durumda.