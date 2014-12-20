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Kültür-Sanat

Su Ürünleri Hali Müdür Yardımcısı'nın başına geçtiği Şehir Tiyatroları'nda 'orospu' rolü yasaklandı

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen 'Cibali Karakolu' oyununda orospu rolü oynayan oyuncunun sahnelerinin kaldırıldığı ve oyuncunun da atıldığı öne sürüldü

20 Aralık 2014 20:18

İstanbul Şehir Tiyatroları'nın "Cibali Karakolu" oyununda yer alan 'orospu' rolüne yasak getirildiği ve bu rolü oynayan oyuncunun sahnelerinin kaldırıldığı iddia edildi.

İddiayı tiyatrocu Nedim Saban, Twitter hesabından duyurdu. Saban, "Ve... tiyatroda orospu rolü oynamak yasak! Şehir Tiyatrosu Cibali Karakolu'nda bu rolü oynayan oyuncunun sahnelerini kaldırıp,oyuncuyu atmış" diye yazdı.

Refik Kordağ ile Muammer Karaca tarafından bir Fransız komedisi olan "Nuits de Noces"den (Bir Düğün Gecesi) uyarlanan oyun ilk kez 1955 yılında Karaca Tiyatrosu'nda sahnelenmişti.

Nedret Denizhan’ın yorumuyla seyircisiyle buluşan oyunun kadrosunu ise Zihni Göktay, Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, Derya Kurtuluş, Zihni Göktay, Cem Uras, Müge Çiçek, Eylül Soğukçay, Şehnaz Bölen Taftalı, Hülya Arslan, Doğan Altınel, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Cem Karakaya, Tuğçe Açıkgöz, Betül Kızılok Bavli, Deniz Yeşil Mavi, İbrahim Ulutaş, Seza Güneş, Ertan Kılıç, Hüseyin Kefeli ve Begüm Yazıcıoğlu yer alıyor.

 

Tiyatro müdürü eski Su Hali Müdür Yardımcısı

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü'ne, kısa bir süre önce Su Hali Müdür Yardımcılığı da yapan uluslararası güreş hakemliği bulunan Şevket Demirkaya atanmıştı. 

 

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