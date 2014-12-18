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Hayvanat bahçesinden TÜBİTAK'a, güreşten tiyatroya; işte yılın atamaları

Türkiye'de son dönemde yapılan atamalarda göreve getirilen isimlerin geçmişleri ile şu an yürüttükleri görevler ilginç bir tablo ortaya çıkartıyor!

18 Aralık 2014 19:09

PTT Genel Müdürü ve Tenis Federasyonu Başkanı Osman Tural'ın Danıştay üyeliğine atanmasıyla, ilginç atamalar bir kez daha gündeme geldi.  

2014'ün son günleri yaşanırken, yıl içinde yapılan 'en ilginç' atamalaları sizler için derledik. İşte 2014 yılında gerçekleştirilen o atamalar:

 

Hayvanat Bahçesi Müdürü, TÜBİTAK Müdür Yardımcısı oldu

 

Akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemenin yanı sıra, Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumda bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlayan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) Ulusal Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Müdür Yardımcılığı’na, Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürü Mustafa Sancar Mayıs ayında atanmıştı.

Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Ankara Hayvanat Bahçesi, 19 Ekim 2011 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilmiş, Mustafa Sancar da, Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü görevini yürütürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı çalışıyordu.

 

İnşaat Mühendisi'yken Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na getirildi

 

1981 doğumlu İnşaat Mühendisi Erkan Kandemir, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Ekim ayında getirilmişti. 

Aslen Rizeli olan Erkan Kandemir, İstanbul-Üsküdar’da doğu. Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Kandemir, 2003- 2004 yıllarında AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 27 Haziran 2009'da İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na atandı. Kandemir'in nikah şahitliğini 2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

 

Güreş hakemi ve Su Ürünleri Hal Müdür Yardımcısı, Şehir Tiyatroları'nın Genel Müdürü oldu

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne eskiden güreş hakemliği ve zabıta müdürlüğü yapmış olan Şevket Demirkaya atandı.

Şevket Demirkaya, 1994-1996 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Müdür Yardımcısı, 1996 - 1998 yıllarında Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürü olarak görev yaptı. 2003 yılında İETT Genel Müdürlüğü’nde eğitim Müdür Yardımcılığı görevini yürüttükten sonra 2003-2007 yılları arası Yalova Gençlik Spor İl Müdürlüğü görevine atandı.

2007-2011 itibari ile Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2012 yılı itibari ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne atandı.

 

PTT Genel Müdürlüğü’nden, Danıştay Üyeliği’ne

 

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı’nı da yürütmekte olan Osman Tural, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine atandı. 

Danıştay üyeliğine atanan Osman Tural, daha önce Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı Bakan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2003 yılında PTT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Osman Tural 7 Haziran 2005 tarihinde ise PTT Genel Müdürü oldu.

Osman Tural, Danıştay üyeliğinin yanı sıra halen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmekte.

 

Başçavuş Gulabi Eryaman TRT 6'nın Haber Müdürü oldu

 

Kürtçe yayın yapan TRT 6’nın (Şeş) Haber Müdürlüğü’ne geçtiğimiz Ekim ayında, Genelkurmay’da Muhabere Başçavuş olarak görevini yürüten Gulabi Eryaman atandı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da devre arkadaşı olan Eryaman'ın . Balyoz Soruşturması operasyonları sırasında yapılan aramaları kamera ile kayıt altına alan isim olarak tutanakta imzaları olduğu ortaya çıktı.

 

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