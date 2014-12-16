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Politika

PTT Genel Müdürü ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Danıştay'ın yeni üyesi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danıştay'a atadığı üyelerden en çok dikkat çeken isim Osman Tural ve Ali Ürker oldu

PTT Genel Müdürü Osman Tural, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay&#39;a atandı

16 Aralık 2014 02:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay’ın yeni üyelerini atadı. PTT Genel Müdürü Osman Tural ve Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü Ali Ürker Danıştay üyesi oldu.

hürriyet.com.tr'den Ümit Çetin'in haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratlarının ağırlıklı olduğu yeni Danıştay üyelikleri şöyle: “Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Birinci Hukuk Müşaviri EPDK Hukuk Dairesi Başkanı Fatih Mehmet Alkış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İlker Sert, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü İsmail Kalender, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Ballı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı eski Teftiş Kurulu Başkanı Cevdet Malkoç, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Birinci Hukuk Müşaviri Taha Erdinç Bülbül, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Birinci Hukuk Müşaviri Zeynep Kenan.”

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