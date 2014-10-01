Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptığı Erkan Kandemir, Sağlık Bakanı yardımcısı oldu

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Agah Kafkas’ın yerine Erkan Kandemir atandı.

Sağlık Bakan Yardımcılığı görevini 2011 yılından beri sürdüren Kafkas, Meclis’te 22. ve 23. dönem milletvekilliği yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitiren 58 yaşındaki Kafkas HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yaptı. 1981 doğumlu Erkan Kandemir ise genç yaşıyla dikkat çekiyor. Atama kararı bugün Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.

Aslen inşaat mühendisi

Aslen Rizeli olan Erkan Kandemir, İstanbul-Üsküdar’da doğu. Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Kandemir, 2003- 2004 yıllarında Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 27 Haziran 2009'da İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na atandı. Kandemir geçtiğimiz günlerde ise yeni ataması nedeniyle bu görevinden ayrıldı.