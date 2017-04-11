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Stockholm saldırganından Sünni avukat talebi

Stockholm'de kamyonlu saldırının ardından Özbek terörist Rakhmat Akilov gözaltına alınarak tutuklandı

11 Nisan 2017 15:03

Stockholm'de geçen hafta kamyonlu saldırıyla 4 kişinin ölümüne, 15 kişinin de yaralanmasına yol açan Rahmat Akilov, kendisini savunması için Sünni bir avukat istedi.  

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre geçen hafta cuma günü Stockholm’de gerçekleştirdiği kamyonlu terör saldırısının ardından yakalanarak tutuklanan 39 yaşındaki Özbek terörist Rakhmat Akilov kendisini savunmak için görevlendirilen avukatın değiştirilerek yerine "Sünni bir avukatın" görevlendirilmesini istedi.

"Beni Sünni bir avukat savunabilir"

Özbek teröristi savunmak üzere görevlendirilen tanınmış avukat Johan Eriksson mahkemeden "vekilinin talebi" üzerine affını istedi. Johan Eriksson mahkemeye başvurusunda, "Başvurumun gerekçesi vekilimin Sünni bir avukat tarafından savunulmasını istemesidir. Düşüncesi kendisini sadece Sünni bir avukatın savunabileceği yönündedir" dedi. Mahkeme Özbek teröristin talebini "yeterli nedene dayanmadığı" gerekçesiyle reddetti. Diğer yandan Özbek terörist bugün yerel saatle 10.00 da mahkeme karşısına çıkartılarak tutukluluğun devam edip etmeyeceğine karar verilecek.

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