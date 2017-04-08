İşveç basını: Stockholm saldırısına ilişkin yakalanan zanlı Özbekistanlı

İsveç'in başkenti Stockholm'de dün, çalıntı bir bira kamyonuyla düzenlenen ve dört kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan sonra gözaltına alınan kişinin aracın sürücüsü olduğu açıklandı.

Polis, zanlının adını açıklamadı ancak İsveç basını bu kişinin Özbekistanlı olduğunu öne sürdü.

15 kişinin de yaralandığı saldırıda, kamyon bir mağazaya dalmıştı.

Polis, kamyonun patlayıcı yüklü olduğu konusunda iddiaları doğrulamadı.

İsveç'te birçok şubesi olan Ahlens adlı mağazada düzenlenen saldırı büyük paniğe yol açmış, yüzlerce kişi ara sokaklara kaçmıştı.

Saldırı sonrasında Stockholm'ün merkezinde bazı bölgeler bir süre trafiğe kapatıldı.

İsveç Başbakanı Stefan Lofven, saldırının "terör eylemi" olduğunu söylemişti. Saldırının ardından İsveç, sınırlarında güvenlik önlemlerini artırdığını duyurdu.

Zanlı, polisin güvenlik kameralarından alınan bir fotoğraf yayınlamasından sonra Cuma akşamı gözlatına alındı. Ardından bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtiliyor.

Fotoğraftaki kapüşonlu kişiye benzediği açıklanan zanlının Stockholm'ün 40 kilometre kuzeyinde gözaltına alındığı açıklandı.

Polis sözcüsü Lars Bystrom, AFP ajansına "Gözaltına aldığımız bu kişinin saldırgan olduğundan şüpheleniyoruz" dedi.