Stockholm'deki terör saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi

İsveç’in başkenti Stockholm’de trafiğe kapalı Drottning Caddesi’nde yayaların üzerine kamyon sürüldü. Kamyon bir mağazaya çarparak durdu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralı. Yaralılardan 9'unun sağlık durumunun ciddiyetini korduğu belirtildi.

İsveç Başbakanı Stefan Lofven "Olaydaki her şeyin terör saldırısına işaret ettiğini" söyledi. Başkan Lofven, saldırıya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını da bildirdi. Gözaltı sayısı ilerleyen saatlerde 2'ye yükseldi.

Terör alarmının verildiği polis anonslarında çok sayıda yaralının bulunduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Bira üreticisi Spendrups firması, saldırıda kullanılan aracın kendilerine ait olduğunu ve daha önce çalınmış olduğunu açıkladı. Spendrups İletişim Sorumlusu Mårten Lyth, "Sürücüyle bağlantı kuramadık. Neler olduğunu bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

İsveç polisi, terör olayı ile ilgili ulaşmaya çalıştığı şahsın fotoğrafını basına dağıttı.

Çarpmadan önce araçtan atladı



Drottninggatan Stockholm'ün turistik alışveriş caddesi olarak biliniyor. İsveç televizyonu SVT bölgeden silah sesleri geldiğini bildirdi. Bir görgü tanığı kamyonun Drottninggatan caddesindeki Ahlens alışveriş merkezine girdiğini bildirdi. Stockholm polisi, araç trafiğine kapalı olan ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu Drottninggatan Caddesi’nde kamyonla düzenlenen saldırının terör saldırısı olduğunu ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bir görgü şahidi, kamyonun alışveriş merkezine girmesinden kısa bir süre önce saldırganın araçtan atladığını söyledi.

Aftonbladet gazetesi, kamyonun Stockholm’ün merkezindeki Drottningsgatan’da bulunan Åhléns isimli mağazaya daldığını aktardı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Tüm AVM'ler kapatıldı

Kentteki tüm büyük alışveriş merkezleri kapatıldı. Sinema ve tiyatro salonlarında gösteriler iptal edildi. Stockholm içinde metro ve banliyö trenleri ile kente gelen ve kentten giden tren seferleri iptal edildi.

İsveç Başbakanı'ndan açıklama

Konuya ilişkin ilk resmi açıklamayı yapan İsveç Başbakanı Stefan Lofven, kamyonun alışveriş mağazasına çarpmasına dair eldeki tüm bilgilerin 'terör saldırısı'na işaret ettiğini söyledi. Başbakan Lofven, saldırıyla bağlantılı olarak 1 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini doğrulayan İsveç polisi, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Löfven, Göteborg'dan Stockholm'e hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz olayla ilgili sürekli bilgi alıyor; ilgili tüm kurumlarımızla destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

'Silah sesi' iddiası

Görgü tanıkları olay yerinde yüzlerce kişinin bulunduğunu ve herkesin kaçmaya çalıştığını söyleyerek silah seslerinin de duyulduğunu ifade etti.

Tüm metrolar ulaşıma kapatıldı kapatıldı

Saldırının ardından şehirdeki tüm metro istasyonları güvenlik önlemleri kapsamında ulaşıma kapatıldı.

Ulaşım araçlarının olmayışı nedeniyle vatandaşlar ana yollar üzerinde yürüyerek gidecekleri yerlere ulaşmak zorunda kaldı. Stockholm metro seferlerinin durdurulmasının ardından merkez tren istasyonu da kapatılarak boşaltıldı. Stockholm’e gelen ve buradan kalkan tüm tren seferleri iptal edilerek şehrin giriş ve çıkışlarında önlem alındı.

İsveçli bira markası Spendrups'a ait olduğu belirtilen kamyonun, bir mağazanın girişine çarptıktan sonra durduğu bildirildi. Spendrups İletişim Sorumlusu Mårten Lyth, "Sürücüyle bağlantı kuramadık. Neler olduğunu bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu’ndan dayanışma açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker saldırının ardından bir başsağlığı açıklaması yaptı. "Düşüncelerimiz İsveç halkıyla" diyen Juncker, yakınını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulundu ve ilkyardım ekiplerine teşekkür etti. "Avrupa'nın en hareketli, en renkli şehirlerinden biri, yaşam tarzımıza zarar vermek isteyenler tarafından saldırıya uğradı" ifadelerini kullanan Juncker İsveç halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Nice, Berlin ve Londra saldırıları ile benzerlik

Fransa'nın Nice kentinde 14 Temmuz 2016'da Fransız İhtilali'nin yıldönümünde kalabalığın içine giren bir kamyon 84 kişiyi ezerek öldürmüştü.

19 Aralık 2016'da Almanya’nın başkenti Berlin’de IŞİD bağlantılı Tunus uyruklu Anis Amir Noel pazarına TIR'la girerek 12 kişinin ölümüne 48 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu.

22 Mart tarihinde İngiltere Parlamentosu'na 5 dakika uzaklıktaki Westminster Köprüsü'nde bir araç yayaları ezmiş, ardından araçtan inerek parlamento girişindeki bir polisi bıçaklamıştı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.