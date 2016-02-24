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Ekonomi

Sterlin/Dolar yedi yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'de devam eden AB referandumu tartışmalarıyla düşmeye başlayan Sterlin/Dolar paritesi 1,40 seviyesinin altına indi

24 Şubat 2016 13:46

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın, ülkesinin Avrupa Birliği'nde kalıp kalmayacağının oylanacağı referandumun 23 Haziran'da gerçekleşeceğini açıklamasının ardından Muhafazakar Parti içinde ortaya çıkan görüş ayrılıklarının Sterlin üzerindeki etkisi devam ediyor.

 

 

Business HT'nin haberine göre; partinin önemli isimlerinden olan Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ın Başbakan'ın aksine İngiltere’nin birlikten ayrılması yönünde kampanya yürüteceğini açıklamasıyla düşüşe geçen sterlin/dolar paritesi, Mart 2009'dan bu yana ilk kez 1,40 seviyesinin altına indi.

TSİ 07:30 itibariyle sterlin, dolar karşısında 1,3971 seviyesinde işlem gördü.

Morgan Stanley analistleri Cuma günü, Boris Johnson'ın kararının, İngiltere'deki popülaritesi göz önünde bulundurulduğunda, sterlin için kilit olabileceğini belirtmişti.

Goldman Sachs'a göre İngiltere'nin AB'den çıkması durumunda sterlin 1,12-1,20 dolar seviyelerine kadar düşerek en son 1985 yılında görülen seviyelere inebilir.

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