İngiltere’ye “özel statü”

İngiltere Başbakanı David Cameron, AB ile varılan uzlaşı konusunda

bakanları bilgilendirmek için Bakanlar

Kurulu'nu topladı. Cameron'ın toplantı sonrası referandum tarihini açıklaması

bekleniyor.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, 23 Haziran olası tarih olarak geçiyor. İngiliz halkı yapılması planlanan

referandumda AB'de kalıp kalmayacaklarına karar verecek. Kamuoyu anketlerine göre ise AB'den çıkış

olasılığı

yüksek görünmüyor.

İngiltere ve AB, Brüksel‘de uzun süren müzakereler sonucu İngiltere'nin AB'den ayrılmasını engellemek için

“özel statü” konusunda uzlaşı sağladı. Cameron yaptığı açıklamada, “İngiltere reforme edilmiş bir AB içinde

daha güçlü, güvenli ve daha iyi olacaktır” dedi.

David Cameron ayrıca, “AB'ye sırtımızı dönmek bir çözüm

değil” ifadelerini kullandı.

Londra'daki AB karşıtları ise anlaşmayı sert bir şekilde eleştirdi. İngiliz basınına göre, en az dört bakan

Cameron'a karşı ve referandumda AB'den çıkışı destekleyecek. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre bu

bakanlar arasında Adalet Bakanı Michael Gove da var.