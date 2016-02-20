İngiltere’ye “özel statü”

İngiltere Başbakanı David Cameron, AB ile varılan uzlaşı konusunda
bakanları bilgilendirmek için Bakanlar
Kurulu'nu topladı. Cameron'ın toplantı sonrası referandum tarihini açıklaması
bekleniyor.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, 23 Haziran olası tarih olarak geçiyor. İngiliz halkı yapılması planlanan
referandumda AB'de kalıp kalmayacaklarına karar verecek. Kamuoyu anketlerine göre ise AB'den çıkış
olasılığı
yüksek görünmüyor.
İngiltere ve AB, Brüksel‘de uzun süren müzakereler sonucu İngiltere'nin AB'den ayrılmasını engellemek için
“özel statü” konusunda uzlaşı sağladı. Cameron yaptığı açıklamada, “İngiltere reforme edilmiş bir AB içinde
daha güçlü, güvenli ve daha iyi olacaktır” dedi.
David Cameron ayrıca, “AB'ye sırtımızı dönmek bir çözüm
değil” ifadelerini kullandı.
Londra'daki AB karşıtları ise anlaşmayı sert bir şekilde eleştirdi. İngiliz basınına göre, en az dört bakan
Cameron'a karşı ve referandumda AB'den çıkışı destekleyecek. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre bu
bakanlar arasında Adalet Bakanı Michael Gove da var.