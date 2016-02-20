İngiltere, birlik içinde kalmak için AB ile anlaştı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'de kalmak için istediği reformlarla ilgili anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Dün başlayan AB Liderler Zirvesi'nde, İngiltere'nin AB'deki geleceği asıl tartışma konusunu oluşturdu. İngiltere ve Avrupa Birliği, Londra'nın birlik içinde kalmak için talep ettiği düzenlemelerle ilgili olarak anlaşmaya vardı. İngiltere Başbakanı David Cameron, Avrupa Birliği ile yapılan görüşmeler sonucunda İngiltere'ye "özel bir statü" verileceği üzerinde anlaştıklarını ve bunun ülkenin birlik içinde kalmasını önermesi için yeterli olduğunu belirtti. Cameron detayları henüz açıklanmayan anlaşmayı Cumartesi gün içinde kabinesiyle paylaşacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı David Cameron, AB'de kalabilmek için 4 şart öne sürdü. Bunlar arasında yer alan "AB üyesi ülkelerden İngiltere'ye gelen göçmenlerin devlet yardımları alabilmesi için ülkede en az 4 yıl yaşaması" maddesi en çok tartışılan konu oldu.

Cameron, 4 yıl şartının yanı sıra AB'den İngiltere gibi avro bölgesi dışında kalan ülkelerin çıkarlarına saygılı olunmasını, milli parlamentolara daha fazla rol verilmesini, AB'nin yetki ve sorumluluğunu artıracak adımlardan kaçınılmasını talep ediyordu.

İngiltere'nin AB'deki geleceği 2017 sonuna kadar referanduma sunulacak. Cameron, anlaşmaya varılması durumunda referandumda AB'de kalınması için kampanya yürüteceğini ifade etmişti.

Cameron, AB referandumunda "canla başla AB'de kalınması için kampanya yürüteceğini" söyledi.

Cameron anlaşmayı Cumartesi gün içinde kabinesiyle paylaşacağını belirtti. Bunun ardından kabine üyeleri referandumdaki tavırlarına kendileri karar verecek.

Referandum en geç 2017 sonunda

Anlaşmaya varıldığı haberi ilk olarak Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından Twitter'dan duyuruldu. Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anlaşma sağlandı. İngiltere'nin AB'de tutacak uzlaşıya tüm üyeler destek verdi" ifadesini kullandı. Anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı.

İngiltere'nin AB üyeliğinden çıkıp çıkmamasının oylanacağı referandum en geç 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek. Ancak Temmuz ayında yapılması bekleniyor.

AB'den ayrılmak için yürütülen kampanyanın lideri Matthew Elliott, "Cameron'ın şimdi bir zafer kazandığını ilan edeceğini ancak bunun tam olarak tam olarak içinin boş olduğunu" söyledi.

AB'den çıkış için kampanya yürüten kesimler anlaşmanın "sadece çok küçük değişiklikler" içerdiğini söylüyor.