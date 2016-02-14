İngiltere Dışişleri Bakanı: Suriye'deki iç savaşa bir telefonla son verecek tek bir kişi var, o da Putin

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, Suriye'deki iç savaşın bitmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i işaret etti. Hammond, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın iç savaşı kazanmadığını düşündüğünü belirterek, Esad'ın gönderilmesi çerçevesinde Rusların etkisinin önemine vurgu yaptı. Hammond, "Bir yıldan daha fazla bir süre önce, şunu söylediğimi hatırlıyorum: 'Bu gezegende bir telefonla Suriye'deki iç savaşa son verecek tek bir kişi var, o da Putin'' diye konuştu.

BBC’ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, Suriye'deki ılımlı muhalefetin yenilgiye uğramadığının altını çizen Hammond, "Rusların hava saldırıları muhalifleri yıprattı. Son haftalarda da bu saldırıların yoğunluğu arttı" dedi.

Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Suriye'nin Halep kentinde muhaliflerin denetiminde olan bölgelere düzenlediği hava saldırılarına ilişkin olarak, Ruslara bu saldırılara son verme çağrısında bulunduklarını ifade eden Hammond, muhaliflerin sadece Halep'te olmadığını söyledi. Hammond, "Halep'te, Şam civarındaki bölgelerde, ülkenin güneyinde de ılımlı muhalif gruplar bulunuyor. Ancak Halep'teki durum çok endişe verici. Ruslar halı bombardımanı taktiği uyguluyor. Muhaliflerin kontrolündeki sivil bölgeler rastgele bombalanıyor. Ruslardan, altına imza attıkları BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri talebinde bulunuyoruz" diye konuştu.

Hammond, Suudi Arabistan, Katar ve diğer Arap ülkelerinin Suriye'ye askeri birlik gönderme yönündeki önerilerine, Rusya'nın bunun yeni bir dünya savaşı olacağı değerlendirmesine yönelik ise, "Bu Rusların büyük bir abartısı. Körfez'deki Sünni Araplar, İranlı kuvvetlerin bu savaşa dâhil olmuş olmasından ötürü derinden endişe duyuyor" dedi.

İngiltere'nin AB'deki geleceği

İngiltere'nin Avrupa Birliği'ndeki (AB) geleceğine ilişkin konuşan Hammond, perşembe günü Brüksel'de başlayacak AB zirvesine kadar müzakerelerin devam edeceğini kaydetti.

Hammond, "Perşembe günü ihtiyacımız olay şey, iyi bir anlaşma. Anlaşmanın şekil almaya başladığını görüyoruz ancak gelecek günlerde üzerinde konuşulması gereken konular bulunuyor. Taslak üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu hafta boyunca müzakereler devam edecek" dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın açıkladığı ve İngiltere'nin birlikte kalmak için talep ettiği reformlarla ilgili taslak metin çerçevesinde "anlaşmanın tüm eksi, tüm artı, tüm dengelerinin inceleneceğini" aktaran Hammond, "Bu hafta, AB zirvesine kadar gelişme göstermemiz gerekli. Eğer zirvede doğru bir anlaşma sağlanırsa o zaman kabul edilecek. Ancak doğru anlaşmayı elde edemezsek müzakereler devam edecek" ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı David Cameron, 18-19 Şubat'ta Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesinde AB üyesi ülkeleri ziyaret ederek AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın geçen hafta sunduğu yeniden müzakere planıyla ilgili destek arayışında bulunacak. Planın kabul edilmesi için İngiltere dışındaki 27 AB üyesinin desteği gerekiyor.

İngiliz hükümeti, ülkenin 1973 yılından bu yana yürüttüğü AB üyeliğini 2017 yılının sonuna kadar referanduma götürecek. İngiltere Başbakanı David Cameron bu süre içerisinde, birlikle egemenlik, ekonomi yönetimi, rekabet ve göç başlıkları altında yeniden müzakereler yürütüyor. Cameron'ın müzakerelerde istediğini alması durumunda, referandumun haziran ayında yapılma ihtimâli var.

AB Konseyi Başkanı Tusk geçen hafta İngiltere'nin birlikle yürüttüğü müzakereler çerçevesinde bir taslak metin yayınlamış ve İngiliz hükümetinin AB göçmenlerinin ülkedeki sosyal yardım sisteminden 4 yıl boyunca yararlanmaması talebi çerçevesinde önlemler sunmuştu.