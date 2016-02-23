İngiltere: İş adamlarından AB'den çıkılmaması uyarısı

İngiltere'de AB üyeliğinin oylanacağı referandumun 23 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından büyüyen tartışmalar devam ediyor. Son olarak İngiltere'nin en büyük şirketlerinden bazıları, Avrupa Birliği'nden ayrılmanın iş imkanlarını ve ekonomiyi tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, aralarında British Telecom (BT), Marks & Spencer ve Vodafone gibi şirketlerin başındaki isimlerin de bulunduğu grup, bugünkü Times gazetesinde ortak bir mektup yayınlayarak AB'den çıkışın İngiltere'de yatırım yapmayı düşünenleri caydıracağını bildirdiler.

İş adamlarının yayınladığı uyarı mektubunu 198 kişi imzaladı.

Ancak BBC'nin ekonomi editörü Kamal Ahmed; önde gelen süpermarket zincirleri Sainsburys, Tesco ile RBS ve Barclays gibi bankaların patronlarının mektuba imza koymadığına dikkat çekiyor.

Ahmad, buna karşılık Amerikan Goldman Sachs firmasının Avrupa kolundan iki yetkilinin mektubu imzaladığı, bunun da Londra merkezli büyük Amerikan bankalarının kaygılı olduğunu gösterdiği yorumunu yaptı.

İş adamlarının mektubunda 500 milyon nüfuslu Avrupa pazarında kalmanın büyüme, yatırım ve iş yaratma açısından önemli olduğuna işaret ediliyor.

Karşı görüşte olanlar ise AB'den ayrılmanın 'gereksiz' mevzuat ve harcamaları ortadan kaldıracağını savunuyor.

Muhafazakar Parti AB konusunda bölündü

AB ile İngiltere'nin birlik içinde kalması için istediği ödünler konusunda geçen hafta anlaşmaya varan Başbakan David Cameron, referandumda "AB'de kalınması için canla başla kampanya yürüteceğini" açıkladı.

Ancak gerek kendi partisi olan Muhafazakarlar, gerekse Bakanlar Kurulu içinde bu konuda görüş birliği yok. Muhafazakar Parti'nin önde gelen isimlerinden Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, AB'den ayrılmayı destekleyen kampa katıldığını açıkladı.

Muhafazakarların meclisteki 330 vekilinden 100'den fazlası da ayrılıktan yana. Bunlara Adalet Bakanı Michael Gove ve Çalışma Bakanı Ian Duncan Smith gibi isimlerin de aralarında olduğu altı kabine üyesi dahil.

AB referandumu, Muhafazakar Parti'nin başlıca seçim vaatlerindendi. Partide şimdi bir kanat alınan ödünlerin yeterli olduğunu söyleyerek AB'de kalma yönünde, bir diğeri ise ayrılma yönünde kampanya yürütecek.

Diğer partilerden İşçi Partisi'nde büyük ölçüde 'evet' eğilimi ağır bassa da, 'hayır' diyen bir grup da var.

Yeşiller ve Liberaller 'evet'ten, göçmen karşıtı sağcı UKIP 'hayır' oyundan yana.

Son seçimlerde büyük bir çıkış yakalayan İskoç Ulusal Partisi SNP ise AB'de kalmayı şiddetle destekliyor ve ayrılma kararı çıkarsa kendilerinin de yeni bir bağımsızlık referandumunu gündeme getireceklerini söylüyor.