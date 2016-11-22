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Spor

Steaua Bükreş-Osmanlıspor maçına İtalyan hakem

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda 24 Kasım Perşembe günü Steaua Bükreş ile karşı karşıya gelecek

22 Kasım 2016 15:35

Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi L Grubu 5. haftasında Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla yapacağı maçı, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Mazzoleni yönetecek.

24 Kasım Perşembe günü Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da TSİ 21.00'de oynanacak Steaua Bükreş-Osmanlıspor müsabakasında, Paolo Mazzoleni'nin yardımcılıklarını yardımcılıklarını, Alessandro Giallatini ve Filippo Meli yapacak.

Riccardo Di Fiore'nin dördüncü hakem olarak görev alacağı mücadelenin ilave yardımcı hakemleri ise Marco Guida ve Massimiliano Irrati olacak.

 

Shakhtar-Konyaspor maçına İskoç hakem

 

Öte yandan 24 Kasım Perşembe günü Lviv kentindeki Arena Lviv'de oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak Shakhtar Donetsk-Konyaspor karşılaşmasını ise İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek.

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