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Spor

Osmanlıspor'un Avrupa'da boşu yok

Tarihinde ilk kez Avrupa arenasına çıkan Osmanlıspor, çıktığı 10 maçın tamamında gol atma başarısını gösterdi

04 Kasım 2016 16:08

Kulüp tarihinde ilk defa Avrupa’da mücadele eden Osmanlıspor, Avrupa kupalarında rekora koşuyor.

Oynadığı 10 maçın  tamamında rakiplerine gol atmayı başaran Osmanlıspor, rakip filelere 20 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

 

Osmanlıspor'un Avrupa'da oynadığı maçlar

 

Villarreal 1-2 Osmanlıspor
Osmanlıspor 2-2 Villarreal
Zürih 2-1 Osmanlıspor
Osmanlıspor 2-0 Steaua Bükreş
Osmanlıspor 2-0 Midtjylland
Midtjylland 0-1 Osmanlıspor
Nomme Kalju 0-2 Osmanlıspor
Osmanlıspor 1-0 Nomme Kalju
Osmanlıspor 5-0 Zimbru
Zimbru 2-2 Osmanlıspor.

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