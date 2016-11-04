Osmanlıspor'un Avrupa'da boşu yok

Kulüp tarihinde ilk defa Avrupa’da mücadele eden Osmanlıspor, Avrupa kupalarında rekora koşuyor.
Oynadığı 10 maçın tamamında rakiplerine gol atmayı başaran Osmanlıspor, rakip filelere 20 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.
Osmanlıspor'un Avrupa'da oynadığı maçlar
Villarreal 1-2 Osmanlıspor
Osmanlıspor 2-2 Villarreal
Zürih 2-1 Osmanlıspor
Osmanlıspor 2-0 Steaua Bükreş
Osmanlıspor 2-0 Midtjylland
Midtjylland 0-1 Osmanlıspor
Nomme Kalju 0-2 Osmanlıspor
Osmanlıspor 1-0 Nomme Kalju
Osmanlıspor 5-0 Zimbru
Zimbru 2-2 Osmanlıspor.