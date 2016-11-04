Osmanlıspor'un Avrupa'da boşu yok

Kulüp tarihinde ilk defa Avrupa’da mücadele eden Osmanlıspor, Avrupa kupalarında rekora koşuyor.



Oynadığı 10 maçın tamamında rakiplerine gol atmayı başaran Osmanlıspor, rakip filelere 20 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Osmanlıspor'un Avrupa'da oynadığı maçlar

Villarreal 1-2 Osmanlıspor

Osmanlıspor 2-2 Villarreal

Zürih 2-1 Osmanlıspor

Osmanlıspor 2-0 Steaua Bükreş

Osmanlıspor 2-0 Midtjylland

Midtjylland 0-1 Osmanlıspor

Nomme Kalju 0-2 Osmanlıspor

Osmanlıspor 1-0 Nomme Kalju

Osmanlıspor 5-0 Zimbru

Zimbru 2-2 Osmanlıspor.