İspanya'da gündem Osmanlıspor: Rusescu'yu alın!

İspanyol basınında yapılan yorumlarda, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'i 2-1 yenen Osmanlıspor'da golleri atan Pierre Webo ve Raul Rusescu öne çıkarıldı.

Marca gazetesinde "Rusescu'yu alın" başlığı atılan haberde, "Romanyalı futbolcu, Villarreal'e 15 günde 3 gol attı ve Denizaltılara Avrupa'da büyük yara verdi." ifadeleri kullanıldı. Haberde ayrıca, Osmanlıspor'un İspanyol takımına sert bir darbe indirdiği yorumu yapıldı.

As gazetesi de "La Liga'nın iki eski futbolcusu Webo ve Rusescu, Villarreal'i zora soktu" başlığını attı.



<br /> <br /> İspanyol spor gazetesinin maçla ilgili değerlendirmesinde, "Villarreal, kendinden daha zayıf gibi gözüken ama sahada garip bir şekilde daha üstün olan rakibi karşısında aldığı yenilgiyle Avrupa'daki devamlılığını tehlikeye attı. La Liga'da oynamış olan Webo ve Rusescu, golleriyle El Madrigal'i şaşırttı." ifadeleri kullanıldı.

"Villarreal, Avrupa'daki geleceğini zorlaştırdı" başlığı kullanılan Sport gazetesinde, "Villarreal, kendisinin kötü oynadığı, Türklerin her zaman üstün olduğu bir maçta grup liderliğini Osmanlıspor'a bırakıyor." yorumu yapıldı.



El Mundo Deportivo'da ise Villarreal'in Avrupa'daki yolculuğunu zor soktuğu vurgulanarak, "El Madrigal'de kompleksiz oynayan Türk takımında, iki eski La Ligalı Webo ve Rusescu Osmanlıspor'u grup lideri yaptı." değerlendirmesinde bulunuldu.