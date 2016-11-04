İspanya'da gündem Osmanlıspor: Rusescu'yu alın!

İspanyol basınında yapılan yorumlarda, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'i 2-1 yenen Osmanlıspor'da golleri atan Pierre Webo ve Raul Rusescu öne çıkarıldı.
Marca gazetesinde "Rusescu'yu alın" başlığı atılan haberde, "Romanyalı futbolcu, Villarreal'e 15 günde 3 gol attı ve Denizaltılara Avrupa'da büyük yara verdi." ifadeleri kullanıldı. Haberde ayrıca, Osmanlıspor'un İspanyol takımına sert bir darbe indirdiği yorumu yapıldı.
As gazetesi de "La Liga'nın iki eski futbolcusu Webo ve Rusescu, Villarreal'i zora soktu" başlığını attı.
"Villarreal, Avrupa'daki geleceğini zorlaştırdı" başlığı kullanılan Sport gazetesinde, "Villarreal, kendisinin kötü oynadığı, Türklerin her zaman üstün olduğu bir maçta grup liderliğini Osmanlıspor'a bırakıyor." yorumu yapıldı.
El Mundo Deportivo'da ise Villarreal'in Avrupa'daki yolculuğunu zor soktuğu vurgulanarak, "El Madrigal'de kompleksiz oynayan Türk takımında, iki eski La Ligalı Webo ve Rusescu Osmanlıspor'u grup lideri yaptı." değerlendirmesinde bulunuldu.