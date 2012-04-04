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Sağlık

Starbucks Türkiye'de sattığı kahvelerde böcek kullanıyor mu?

Starbucks resmi twitter hesabından "cochineal" adlı böcek türünün Strawberry&Cream Frappuccino ürününde kullanılmasıyla ilgili açıklama yapıldı

04 Nisan 2012 19:51

 

Dünyaca ünlü hazır kahve şirketi Starbucks twitter hesabından (#starbucksTR), ürünlerin renklendirilmesinde kullanılan "cochineal" adlı böcek türünün Türkiye'de hiçbir üründe kullanılmadığını açıkladı.
 
Açıklamada şöyle denildi:
 
"Adı geçen cochineal Amerika'da FDA onaylı doğal bir renklendiricidir. Ancak Türkiye'de hiçbir üründe kullanılmamaktadır. Bu bölgede satışa sunulan Strawberry&Cream Frappuccino'nun domatesten elde edilen Likopen maddesiyle renklendiriliyor."
 

Minik beyaz böceğin ezilmesiyle elde ediliyor

 
Olay, bir Starbucks çalışanının renklendiricinin içeriğine dair bir yemek sitesinde konuya dair bir yazı yayımlanmasıyla geniş kitlelere ulaştı. Starbucks Başkanı Cliff Burrows cochineal kullanımını yeniden değerlendireceklerini açıkladı. Starbucks’ın kullandığı cochineal, Dactylopius coccus adlı minik beyaz bir böceğin ezilmesi sonucu ortaya çıkıyor. Bu madde gıdanın yanısıra makyaj endüstrisinde de kullanılıyor.

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