Starbucks, ürünlerinde kırmızı bir bit türünü kullandığını itiraf etti!

Starbucks’ın çilekli frappuccino’larında renklendirici olarak bir böcekten elde edilen cochineal adlı maddenin kullanıldığı ortaya çıktı.

Taraf gazetesinin haberine göre; durumdan rahatsız olan bir Starbucks çalışanının renklendiricinin içeriğine dair geçtiği notla duyulduğu sanılırken ThisDishIsVegetarian.com adlı vejetayen yemek sitesinde konuya dair bir yazı yayımlanmasıyla geniş kitlelere ulaştı.

Vejetaryanlar içeceklerde böcek kullanımının durdurulması için imza kampanyası başlatıp tepkiler büyüyünce Starbucks bir açıklama yaptı.

Çilek tatlı içeceklerinin yanı sıra üç üründe cochineal kullandığını kabul eden Starbucks bunun Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından onaylanan bir madde olduğunu belirtti. Ancak daha sonra Starbucks Başkanı Cliff Burrows cochineal kullanımını yeniden değerlendireceklerini açıkladı.

Starbucks’ın kullandığı cochineal, Dactylopius coccus adlı minik beyaz bir böceğin ezilmesi sonucu ortaya çıkıyor. Bu madde gıdanın yanısıra makyaj endüstrisinde de kullanılıyor.