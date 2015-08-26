Star'a göre, HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ 'canlı bomba'!

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 2’si tutuklu 13 sanığın yargılandığı, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davanın iddianamesini kaynak gösteren Star gazetesi, Yüksekdağ'ın 2012’de intihar saldırısı düzenleyen MLKP’li Yasemin Çiftçi’yi anma toplantısında “Çok yendik çok yenildik, çok can aldık, çok can verdik” dediğini öne sürdü.

“Canlı bomba Figen” başlığıyla yayımlanan haberde, Yüksekdağ’ın basına kapalı toplantıda kullandığı iddia edilen ifadelerin “mahkeme kararıyla yapılan ortam dinlemesine takıldığı” belirtildi.

Kemal Gümüş imzalı haberde, şu ifadelere yer veriliyor:

"Figen Yüksekdağ konuşmasında 'Yaseminler varsa ve yaseminleşecek olan genç yoldaşlarımız ve kardeşlerimiz varsa, bu dava asla ve asla yenilmeyecektir. Yasemin yoldaşın izinden yürümeye devam edeceğiz' diyerek, gençleri canlı bomba olmaya teşvik ediyor."

Ethem Sancak'ın sahibi olduğu, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Star gazetesi, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ' için daha önce de "şirret" ifadesini kullanmıştı. Yüksekdağ'ın Suriye sınırındaki Suruç'a giderek, Kobani'ye bir kilometre mesafedeki boş alanda basın açıklaması yapmasını 29 Haziran 2015 tarihli nüshasının ilk sayfasına taşıyan Star, haberde "Susturun şu şirreti" başlığını kullanmıştı.

Star gazetesinin bugünkü (26 Ağustos 2015) nüshasında yayımlanan, "Canlı bomba Figen" başlıklı haber şöyle:

“Biz sırtımızı PKK’ya dayadık” sözleri sebebiyle hakkında soruşturma açılan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın, örgüt üyesi gençleri canlı bomba olmaya teşvik ettiği ortaya çıktı.

Yüksekdağ’ın bu sözlerini AK Parti binasına saldırı girişiminde parçalanarak ölen terör örgütü MLKP üyesi canlı bomba Yasemin Çiftçi’yi anma toplantısında söyledi. MLKP’li canlı bombalar için ESP tarafından düzenlenen ve basına kapalı gerçekleşen toplantıda konuşan Yüksekdağ’ın konuşması mahkeme kararıyla yapılan ortam dinlemesine takıldı. Figen Yüksekdağ’ın konuşmasında, “Devrimci hareketin komünist evlatları olarak bizler asla yenilgiyi kabul etmedik. Bu memlekette devrimci yürüyüşümüz içinde çok kazandık çok kaybettik. Çok yendik çok yenildik, ÇOK CAN aldık, çok can verdik” dediği ortaya çıktı.

'Teröriste methiye dizdiler'

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)’nin düzenlediği toplantıda, MLKP’liler örgüt adına eylem yapan canlı bombalar için methiyeler düzüyor. Figen Yüksekdağ başta olmak üzere MLKP terör örgütü üyeliğinden yargılanan M.A, S.A, M.S, T.D, M.T, S.P, A.B, Z.Y, Ç.G, A.Y, A.A ile E.T, yaptıkları konuşmalarda, örgüt adına canlı bomba olan teröristlerin yaptıkları eylemleri anlatarak gençleri bu yönde teşvik ediyor. 09.02.2012 yılında AK Parti Sancaktepe ilçe binasına eyleme giderken üzerindeki bombanın patlamasıyla hayatını kaybeden canlı bomba Yasemin Çiftçi’nin de anıldığı toplantıda, HDP eş Başkanı Figen Yüksekdağ, “çok can aldık” itirafında bulundu.

'Yüksekdağ MLKP yöneticisi'

Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme ve terör örgütü propagandası yapmaktan haklarında iddianame düzenlenen ve aralarında Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 2’si tutuklu 13 sanığın yargılandığı dava, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. İddianamede en önemli şüphelileri arasında yer Yüksekdağ ile ilgili, “Şüpheliler arasındaki iletişim tespitlerindeki ast üst ilişkisi gözetildiğinde ESP yönetici olan Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun terör örgütünün merkez yönetici konumunda olduğu anlaşılmıştır” değerlendirmesi yapılıyor.

'Canlı bomba olmaya çağırıyor'

Figen Yüksekdağ konuşmasında “Yaseminler varsa ve yaseminleşecek olan genç yoldaşlarımız ve kardeşlerimiz varsa, bu dava asla ve asla yenilmeyecektir. Yasemin yoldaşın izinden yürümeye devam edeceğiz” diyerek, gençleri canlı bomba olmaya teşvik ediyor.

'Ağır hapis cezası isteniyor'

İddianamede, sanıkların “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme”, “terör örgütü propagandası yapma”, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından 30 yıldan 75 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Yüksekdağ ceza aldığı takdirde, TBMM üyeliği, devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerden mahrum olacak. Yüksekdağ, seçme ve seçilme ehliyeti ile siyasî haklarını kullanamayacak.

'Kandil'den HDP'ye ayar'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “PKK amasız silah bırakmalı” çağrısına Kandil’den cevap geldi. Terör örgütü PKK’nın lider kadrosundan Duran Kalkan, HDP’ye sert tepki göstererek, “Kendileri neyi başardılar “ dedi. Örgüte yakınlığıyla bilinen bir televizyona konuşan Kalkan, HDP siyasette yeterince yaratıcı ve başarılı olamadı. Biraz gerçekçi olmaları lazım. Halkların, Kürt halkının temsilciliğini iyi yapmaları gerekli. Bunun üzerinde yoğunlaşmalılar. Kendi işleriyle, meclis işleriyle uğraşsalardı ve çözüm getirselerdi” ifadelerini kullandı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise “Kandil’den gelen cevap bizim çağrımızla gelmedi, o iki gün önce yapılan röportajdı” iddiasında bulundu.

'Şirret' başlığını neden attık?'

Star gazetesi, daha önce HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Suriye sınırındaki Suruç'a giderek, Kobani'ye bir kilometre mesafedeki boş alanda basın açıklaması yapmasını ilk sayfasına taşımış ve "Susturun şu şirreti" başlığını kullanmıştı. Star gazetesi, 31 Temmuz 2015 tarihli nüshasında bu başlığı savunmuştu.

Açıklama, Star gazetesi ve Kanal 24'e yönelik Temmuz ayında gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimini Marksit Leninist Komünist Parti (MLKP) örgütüne bağlı FESK'in (Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kuvveti) üstlenmesinin ardından gelmişti.

"Haberde yer alan o ifade bizzat Figen Yüksekdağ'ın kendisine ait" iddiasını dile getiren Star, Yüksekdağ'ın 27 Haziran'da Kobanê'ye yönelik IŞİD saldırısına tepki gösterirken sarf ettiği, "İktidar hâlâ şirretlik yaparak hesap vermekten kaçıyor" sözlerini gerekçe olarak göstererek "Hükümeti hedef gösterip, iftira atan Yüksekdağ'ın bu sözlerini objektif gazetecilik kuralları gereği kullandık" ifadesini kullandı.

Star'da yer alan ilgili açıklama şöyleydi:

"Haberde yer alan o ifade bizzat Figen Yüksekdağ'ın kendisine ait. Figen Yüksekdağ, 27 Haziran'da beraberindeki HDP'lilerle Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gitti . Sınıra 1 kilometre ötede yaptığı basın açıklamasında, Kobani'ye yönelik DAEŞ saldırısına tepki gösterirken, hedefine AK Parti hükümetini koyarak, "İktidar hala şirretlik yaparak hesap vermekten kaçıyor. Şirretlik yaparak bu kadar kanın, katliamın üzerine oturamazsınız. Şirretlik yaparak insanlık suçunun sorumluluğunun üzerini örtemezsiniz" demişti. Hükümeti hedef gösterip, iftira atan Figen Yüksekdağ'ın bu sözleri haberleştiren Star, Yüksekdağ'ın üzerine basa basan defalarca tekrarladığı o ifadeyi, objektif gazetecilik kuralları gereği haberin başlığında kullanmıştı."