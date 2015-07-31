Star: 'Susturun şu şirreti' başlığını neden attık?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Ethem Sancak’ın sabihi olduğu Star gazetesi, 29 Haziran 2015 tarihli nüshasında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı hedef gösteren "Susturun şu şirreti" başlığıyla yayımlanan haberini savundu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen, Star gazetesi ve Kanal 24'e yönelik bombalı saldırı girişimini Marksit Leninist Komünist Parti (MLKP) örgütüne bağlı FESK'in (Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kuvveti) üstlenmesinin ardından Star'dan bu açıklama geldi.

"Haberde yer alan o ifade bizzat Figen Yüksekdağ'ın kendisine ait" iddiasını dile getiren Star, Yüksekdağ'ın 27 Haziran'da Kobanê'ye yönelik IŞİD saldırısına tepki gösterirken sarf ettiği, "İktidar hâlâ şirretlik yaparak hesap vermekten kaçıyor" sözlerini gerekçe olarak gösterdi.

Star, "Hükümeti hedef gösterip, iftira atan Yüksekdağ'ın bu sözlerini objektif gazetecilik kuralları gereği kullandık" dedi.

Star'da yer alan açıklama şöyle:

"Haberde yer alan o ifade bizzat Figen Yüksekdağ'ın kendisine ait. Figen Yüksekdağ, 27 Haziran'da beraberindeki HDP'lilerle Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gitti . Sınıra 1 kilometre ötede yaptığı basın açıklamasında, Kobani'ye yönelik DAEŞ saldırısına tepki gösterirken, hedefine AK Parti hükümetini koyarak, "İktidar hala şirretlik yaparak hesap vermekten kaçıyor. Şirretlik yaparak bu kadar kanın, katliamın üzerine oturamazsınız. Şirretlik yaparak insanlık suçunun sorumluluğunun üzerini örtemezsiniz" demişti. Hükümeti hedef gösterip, iftira atan Figen Yüksekdağ'ın bu sözleri haberleştiren Star, Yüksekdağ'ın üzerine basa basan defalarca tekrarladığı o ifadeyi, objektif gazetecilik kuralları gereği haberin başlığında kullanmıştı."