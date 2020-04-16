Star yazarı Gülerce, Fatih Portakal'a 'ajan' dedi; Fox TV'nin lisansının iptali için çağrıda bulundu

Bir dönem Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce Fox TV Ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın ajan olduğunu savundu, Fox TV'nin lisansının iptal edilmesi için çağrıda bulundu.

RTÜK'ün Fox TV'ye verdiği cezayı köşesine taşıyan Gülerce, "RTÜK’ün dünkü kararı milletimizin hissiyatını bir nebze yatıştırsa da, yargının konuyu görmezden gelmesi düşünülemez. Çünkü kararın gerekçesinde, Fatih Portakal’ın, salgın hastalığa ilişkin pek çok tedbir alınmasına rağmen, devlet yöneticilerini haksızca hedef aldığına, toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğine hükmedilmiştir. Portakal’ın ifadelerinin, halkın birlik ve beraberliğinin sağlanmasına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır. Toplumu kin ve düşmanlığa sevk etmek suçtur. Bunun medya eliyle yapılması daha büyük bir suçtur." ifadesini kullandı.

Gülen'in sözcülüğünü yapan Gülerce, "Biz bu cephenin 15 Temmuz ihanetinden beri aynı nakaratı söylediğini biliyoruz… Başta Almanya, Avrupa’da hükümetler ve Batı medyası; Gezi olaylarından sonra düğmeye bastılar, “Türkiye diktatörlüğe kayıyor, Erdoğan tek adam oldu” diye tepinip duruyorlar. CHP, HDP, İP, SP ve şimdi de yeni kurulanlar, malum medya ile birlikte muhalefet değil, Erdoğan üzerinden Türkiye düşmanlığı yapıyorlar." görüşünü savundu.

Gülerce, "Bundan böyle Portakal’a da asla müsamaha gösterilmemelidirKanununa göre RTÜK, FOX TV’nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor. Evet, bu ABD menşeli kanalın lisansı iptal edilmelidir." çağrısında bulundu.

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