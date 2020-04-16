Star yazarı Gülerce, Fatih Portakal'a 'ajan' dedi; Fox TV'nin lisansının iptali için çağrıda bulundu

Bir dönem Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce Fox TV Ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın ajan olduğunu savundu, Fox TV'nin lisansının iptal edilmesi için çağrıda bulundu.
RTÜK'ün Fox TV'ye verdiği cezayı köşesine taşıyan Gülerce, "RTÜK’ün dünkü kararı milletimizin hissiyatını bir nebze yatıştırsa da, yargının konuyu görmezden gelmesi düşünülemez. Çünkü kararın gerekçesinde, Fatih Portakal’ın, salgın hastalığa ilişkin pek çok tedbir alınmasına rağmen, devlet yöneticilerini haksızca hedef aldığına, toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğine hükmedilmiştir. Portakal’ın ifadelerinin, halkın birlik ve beraberliğinin sağlanmasına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır. Toplumu kin ve düşmanlığa sevk etmek suçtur. Bunun medya eliyle yapılması daha büyük bir suçtur." ifadesini kullandı.
Gülen'in sözcülüğünü yapan Gülerce, "Biz bu cephenin 15 Temmuz ihanetinden beri aynı nakaratı söylediğini biliyoruz… Başta Almanya, Avrupa’da hükümetler ve Batı medyası; Gezi olaylarından sonra düğmeye bastılar, “Türkiye diktatörlüğe kayıyor, Erdoğan tek adam oldu” diye tepinip duruyorlar. CHP, HDP, İP, SP ve şimdi de yeni kurulanlar, malum medya ile birlikte muhalefet değil, Erdoğan üzerinden Türkiye düşmanlığı yapıyorlar." görüşünü savundu.
Gülerce, "Bundan böyle Portakal’a da asla müsamaha gösterilmemelidirKanununa göre RTÜK, FOX TV’nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor. Evet, bu ABD menşeli kanalın lisansı iptal edilmelidir." çağrısında bulundu.
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Ne olmuştu?
RTÜK, yayıncının ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2020 tarihlerindeki Koronavirüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumları değerlendirdi. Kurul, Fatih Portakal’ın toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğine hükmetti.
İfadelerin tarafsızlığa aykırı bir şekilde halkın birlik ve beraberliğinin sağlanmasına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine varan RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8/1/b maddesinde yer alan “Yayın hizmetleri, Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmü kapsamında FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verilmesine karar verdi.
RTÜK Kanununa göre, FOX TV'nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor.
FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal hakkında sosyal medya hesabından yaptığı "Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da suç duyurusunda bulunulmuştu.