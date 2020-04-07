Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, FOX TV sunucusu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Ajansı (AA), Erdoğan'ın Portakal hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarında 'yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Portakal, son dönemde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınan önlemleri sosyal medya hesabında sıkça eleştirmişti. Portakal, son olarak bugün paylaştığı mesajında "Tekalifi Milliye hatırlatılıp “zor günlerden geciyoruz” denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" demişti.