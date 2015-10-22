Star yazarı Cem Küçük: Kabataş haberi kurguydu

Star yazarı Cem Küçük, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan hakkında "İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hala hayatta kalabiliyorsun" sözleri dolayısıyla 14 Ekim'de şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede sözlerinin "ironi amacıyla" söylenmiş olduğunu iddia etti. Küçük, Star gazetesinde yayınlanan, "Gezi Parkı gösterileri sırasında Kabataş'ta türbanlı kadına saldırıldığı" yönündeki haberin de kurgu olduğunu belirtti.

Cümlesinin "tehdit" değil, "benzetme" ve "mecazi anlamda kullanılmış söz" olduğunu savunan Küçük, "Şizofrenik ve PKK'lı bir hırsız portresi:Ahmet Hakan" başlıklı yazısı için de yer alan cümlenin "ironik anlamda" olduğunu öne sürdü.

"İroni yaptım"

Star yazarı Cem Küçük, 14 Ekim'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinde, Ahmet Hakan'ı geçmişte dünya görüşü bakımdan kendilerine yakın gördüğünü ancak Hakan'ın Hürriyet'e geçtikten sonra görüş değiştirdiğini ifade etti. Küçük, "Şizofrenik ve PKK'lı bir hırsız portresi: Ahmet Hakan" başlıklı yazısını, "İronik anlamdaki cümleler" diye savundu. Hakan'ın, kendisin hakkında suçlayıcı mahiyetteki yazılar yazdığını ileri süren Küçük, "Kendisinin yapmış olduğu eleştiri eylemlerine yönelik biz de kendisini sert bir şekilde eleştirdik" dedi.

Küçük, kendi yazısında yer alan "İstersen seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hala hayatta kalabiliyorsun" cümlesinin tehdit değil, "benzetme" olduğunu öne sürerek, "(Bu cümlem) kendisinin doğrudan can güvenliği can güvenliği açısından hedefleyerek tehdit kastıyla söylenmiş bir cümle değildir. Burada benzetme yapılarak yazılmış, kesinlikle ölümle tehdit kastedilerek yazılmış bir yazı değildir. Bir nevi mecazi anlamda kullandığım bir cümledir" dedi.

'Kabataş haberi kurguydu'

Küçük, ifadesinde, Gezi Parkı gösterileri sırasında Kabataş'ta türbanlı bir kadının göstericiler sırasında tartaklandığı yönünde kendi gazetesinde çıkan haberi de eleştirdiğini belirterek, "O dönem kendi gazetem dahil, bunun bir kurgu olduğunu ve bunun iyi yönetilemediği yönünde eleştirel bir yazı yazdım dedi. Bu yazıdan sonra bile Ahmet Hakan tarafından "Susurluk bozuntusu ve köşe yazısıyla mafyacılık yapan" ifadeleriyle eleştirildiğini belirten Küçük, "Karşılıklı yazılarımız ele alındığında asıl kendisi tarafından hedef alınan ve saldırılan kişi benimdir. Yazımın sert eleştiri olarak algılanıp basın özgürlüğü kapsamında ifade özgürlüğü değerlendirilerek, takipsizlik verilmesini talep ederiz" dedi.

Avukat Gilmore: Hakan'a saldırıdan da sorgulanmalı

Hakan'ın avukatı Aslı Kazan Gilmore, Cem Küçük'ün ifade verdiği gün Star'da yayınlanan "Aydın Doğan'ın maymununun organize suçları" başlıklı bir yazı kaleme aldığını ve bu yazısında, "Fethullahçı terörist kimliğe sahip savcıları bana azmettirmeye çalışıyor" dediğini hatırlattı. Küçük'ün bu yazısıyla savcıları da baskı altına almaya çalıştığını ifade eden Gilmore, "Bu şahsın Ahmet Hakan'a yönelik saldırısoruşturmasında da ifade vermesi gerekiyor. Savcıların böyle bir baskıya boyun eğmeyeceklerine inanıyoruz, inanmak istiyoruz" dedi.