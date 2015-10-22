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Nevşin Mengü'den 'seni bitireceğim' diyen Cem Küçük'e: Buyur birader elinden geleni ardına koyma!

Cem Küçük, sosyal medyada ev adresini paylaştığını iddia ettiği Nevşin Mengü'yü tehdit etmişti

22 Ekim 2015 20:28

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a “seni sinek gibi ezeriz” diyen Star yazarı Cem Küçük bu kez CNN Türk haber spikeri Nevşin Mengü’yü hedef aldı. Mengü’nün sosyal medyada Küçük’ün ev adresini paylaştığı iddiası üzerine Küçük, Mengü’yü “Özür dilemezsen geri adım atmazsan ben seni bitireceğim. Bitirdiğimi de bütün Türkiye şahit olacak” sözleriyle hedef aldı. Böyle bir paylaşımının bulunmadığı açıklayan Mengü ise yanıt verdi: “Gazetecilik hayatımı bitirecekmiş! Buyur birader elinden geleni ardına koyma.”

Bugün Twitter’da Nevşin Mengü’nün, Cem Küçük’ün telefon numarası ve ev adresini paylaştığı iddiası dolaşıma girdi. Ancak hızla mu iddiayı reddeden Mengü, “Bu bir iftiradır! Kimsenin özel bilgisini hiç bir mecrada paylaşmadığım gibi, bu bilgilere sahip de değilim” dedi.

Buna rağmen Mengü’nün kendisini hedef gösterdiğini iddia eden Cem Küçük, Ersoy Dede’yle birlikte sundukları ‘Günün Manşeti‘ programında “Özür dilemezsen geri adım atmazsan ben seni bitireceğim. Bitirdiğimi de bütün Türkiye şahit olacak. Beni oturduğum ev adresini ortaya çıkaracaksın, ben de sana bunun hesabını sormayacağım. Özel hayat neymiş göreceksin, kendi özel hayatını göreceksin” diyerek Mengü’yü tehdit etti.

 

Elinden geleni ardına koyma

 

Nevşin Mengü ise Cem Küçük’ün sözlerine Twitter’dan yanıt verdi. Mengü “Gazetecilik hayatımı bitirecekmiş! Buyur birader elinden geleni ardına koyma” ifadelerini kullandı.

 

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