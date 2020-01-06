Star yazarı Ahmet Kekeç, Akşam gazetesinde yazmaya başladı

Ahmet Kekeç, geçtiğimiz hafta kâğıt baskısına sonlandıran iktidara yakınlığıyla bilinen Star gazetesinden yine Türkmedya grubunun bünyesinde bulunan Akşam gazetesinde yazmaya başladı. Star gazetesi, dijital medyada varlığını sürdüreceğini açıklamıştı.

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Kekeç, Akşam gazetesinde “Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun gözüne girmeyi başardı” ilk yazısını bugün kaleme aldı.

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1999 yılında Uzanlar tarafından kurulan Star Gazetesi, 2004’te TMSF el koyana kadar aynı grupta kaldı. 2006’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın Ethem Sancak’a satılan gazete, daha sonra Hasan Yeşildağ tarafından alındı. Gazetenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) AKP döneminde 'reklam geliri' adı altında her ay 10 milyon lira aldığı gündeme gelmiş, İBB Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından bu maddi yardımın kesildiği iddia edilmişti.

Türkmedya grubundaki Güneş gazetesi de yayın hayatına Akşam gazetesinin eki olarak devam edeceğini açıklamıştı.