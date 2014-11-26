Star Gazetesi Yayın Danışmanı İbrahim Kiras istifa etti

Ethem Sancak'ı Mustafa Karaalioğlu, Mehmet Ocaktan ve Yusuf Ziya Cömert'i görevden almasına ardından Star Medya Grubu'ndan bu kez tepki istifası haberi geldi. Star Gazetesi Yayın Danışmanı ve köşe yazarı İbrahim Kiras'ın görevinden istifa ettiği ileri sürüldü.



Medyaradar'ın haberine göre, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert, Star Medya Grup Başkanı Mustafa Karaalioğlu ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan'ın Ethem Sancak tarafından görevinden alınmasına bir tepki istifası geldi.

Yayın danışmanı ve köşe yazarı İbrahim Kiras istifa etti.

Kiras, bugün istifasını sunarak Star Medya Grubu ile yollarını ayırdı.

Hakan Albayrak da yazılarına son verdi

Star yazarı Hakan Albayrak, yaptığı açıklamada görevden almalara duyduğu tepkiler üzerine yazılarına son verdiğini açıklamıştı.