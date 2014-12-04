Star Wars'un senaryosu sızdırıldı mı?

"Fappening" adı verilen, Hollywood yıldızlarının özel fotoğraflarının internete sızması olayının çıkış kaynağı olarak 2014 yılında çok konuşulan 4chan adlı forum sitesi, bir büyük sızıntıya daha ev sahipliğini yaptı. "Spoiler Boy" takma adını kullanan ve bir LucasFilm çalışanı olduğunu söyleyen 4chan kullanıcısı, sitenin forumundan yayınladığı senaryonun "Star Wars: The Force Awakens"a ait olduğunu iddia etti.

Play Tuşu'ndaki habere göre, şu ana kadar film yapımcıları tarafından yalanlanmayan bu senaryo sızıntısı, filmin heyecanını kaçırabilecek pek çok "ayrıntı" da içeriyor. "Spoiler Boy" adlı kullanıcıya göre, senaryo şöyle:

Episode VI'ten sonraki 40 yıllık İmparatorluk - Asiler Savaşı döneminde geçecek. The Force Awakens'ta karşımıza bir değil, birkaç adet force'u kuvvetli "jedi" adayı çıkacak. Ama bunların hiçbirinin Luke Skywalker'ın eğitimi olmadan potansiyeline kavuşma imkanı yok. R2-D2 ve C-3PO üzerinden mizah yükünü üstlenecek. Filmde Luke Skywalker'ı İmparatorluk tarafından ele geçirilme tehdidi dolayısıyla inzivaya çekilmiş bir halde göreceğiz.

Fragmanın en başında gördüğümüz ve "Siyahi stormtrooper mı olur?" tartışmalarını beraberinde getiren John Boyega ise, İmparatorluk tarafından aranan bir kaçak asker rolünde. Kendisin de gücün yüksek olduğunu anlayan bir stormtrooper (imparatorluk askeri) olarak karşımıza çıkacak Boyega, İmparatorluk ordusundan kaçarak kendini Tatooine'de buluyor.

Cumberbatch kadroda yok

Gördüğümüz Sith Lord'u ise Adam Driver'ın karakteri. Cyborg görünümlü ve yüzünde maske olan bu karakter, kendi kendini eğitmiş bir Sith. Işın kılıcının alışılmadık şekli, bir Sith Usta'sından eğitim almamasına bağlanıyor. Bu arada Benedict Cumberbatch'in kadroda kesinlikle yer almayacağı da vurgulanıyor.

Daha fazla detayı İngilizce olarak şurada bulabileceğiniz senaryo hakkında Spoiler Boy'un bir de şahsi yorumu mevcut:

"Lawrance Kasdan'ın yazdığı senaryo, Star Wars serisinin şimdiye kadarki en karanlık senayosu ve fazla iyi. Hele hele J.J. Abrams için gereğinden fazla iyi."

Filmin yayınlanan ilk fragmanı şöyle: