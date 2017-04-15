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Kültür-Sanat

Star Wars efsanesi devam ediyor; The Last Jedi filminden ilk fragman

Yeni üçlemenin ikinci filmine ait ilk fragman Star Wars a New Hope'un 40. yılının kutlandığı Star Wars Celebration etkinliğinde yayınlandı

15 Nisan 2017 13:30

Star Wars (Yıldız Savaşları) efsanesi yeni üçlemenin ikinci filmi The Last Jedi'la (Son Jedi) filmiyle devam ediyor.

Filmin ilk fragmanı ve afişi Star Wars 'A New Hope'un (Yeni Bir Umut) 40. yılının kutlandığı Star Wars Celebration etkinliğinde yayınlandı.

İki yıl önce Star Wars The Force Awakens (Güç Uyanıyor) ile başlayan yeni üçleme, Star Wars The Last Jedi (Son Jedi) ile 2017 Aralık'ında devam edecek. 

Yönetmenliğini Rian Johnson’un gerçekleştirdiği Star Wars The Last Jedi, 15 Aralık 2017 tarihinde vizyonda olacak. 

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