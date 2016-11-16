T24 LogoT24 Logo
Magazin

Star Wars yıldızından 40 yıl sonra gelen itiraf: Harrison Ford'la büyük bir aşk yaşadık

Carrie Fisher o dönemde evli ve 2 çocuk babası olan Harrison Ford'la ilişki yaşadığını söyledi

16 Kasım 2016 23:30

Star Wars serisinin (Yıldız Savaşları) 'Prenses Leia'sı Carrie Fisher'dan yıllar sonra bir aşk itirafı geldi. Ünlü Hollywood yıldızı, Star Wars'un çekimleri sırasında Harrison Ford'la büyük bir aşk yaşadığını açıkladı.

Independent'ın haberine göre Hollywood'un en dürüst ve görünür yıldızlarından olan Fisher, son kitabı ‘The Princess Diarist' içinde 40 yıldır sakladığı sırrını ifşa etti. People dergisine konuşan Fisher, 1976 yılında 'Star Wars' filminin çekimleri sırasında 'Han Solo' karakterini oynayan Harrison Ford ile yaklaşık 3 ay süren bir aşk yaşadığını söyledi. Fisher o sırada 19 yaşındaydı. 33 yaşındaki Ford ise evli ve 2 çocuk babasıydı.
 

'Haftaiçi Han ve Leia, Haftasonu Carrie ve Harrison oluyorduk'
 

Yaşadıkları ilişkiyi 'Çok yoğundu' sözleriyle niteleyen Fisher "Haftaiçi Han ve Leia, haftasonu ise Carrie ve Harrison oluyorduk" dedi.

Fisher'ın anlatımına göre ilk gecelerini Star Wars'un yönetmeni George Lucas'ın doğum günü partisinden sonra geçiren ikilinin ilişkisi çekimler boyunca devam etti.

Ancak Fisher o sırada  kendine güvenmediğini şu sözlerle anlattı: "Harrison'ın yüzüne baktım. Birkaç tel saçı, asil yüzüne düşen bir kahramanın yüzüne. Bu kadar parıltılı bir erkeğe benim gibi biriyle tatmin olmasını nasıl sorabilirdim? Çok deneyimsizdim ama onda bir şeylere güvendim. O çok nazikti" dedi. Harrison Ford bu açıklamaya yorum yapmayı reddetse de, Fisher'ın kitabı yayınlanmadan önce bir kopyasını alıp okuduğunu doğruluyor. Ford ve Fisher 2015'te serinin 'Star Wars:Force Awakens' adlı son filmi için yeniden birlikte kameraların karşısına geçmişti.
 

ETİKETLER

star warsCarrie Fisherharrison ford

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24