Star Wars yıldızından 40 yıl sonra gelen itiraf: Harrison Ford'la büyük bir aşk yaşadık

Star Wars serisinin (Yıldız Savaşları) 'Prenses Leia'sı Carrie Fisher'dan yıllar sonra bir aşk itirafı geldi. Ünlü Hollywood yıldızı, Star Wars'un çekimleri sırasında Harrison Ford'la büyük bir aşk yaşadığını açıkladı.

Independent'ın haberine göre Hollywood'un en dürüst ve görünür yıldızlarından olan Fisher, son kitabı ‘The Princess Diarist' içinde 40 yıldır sakladığı sırrını ifşa etti. People dergisine konuşan Fisher, 1976 yılında 'Star Wars' filminin çekimleri sırasında 'Han Solo' karakterini oynayan Harrison Ford ile yaklaşık 3 ay süren bir aşk yaşadığını söyledi. Fisher o sırada 19 yaşındaydı. 33 yaşındaki Ford ise evli ve 2 çocuk babasıydı.



'Haftaiçi Han ve Leia, Haftasonu Carrie ve Harrison oluyorduk'



Yaşadıkları ilişkiyi 'Çok yoğundu' sözleriyle niteleyen Fisher "Haftaiçi Han ve Leia, haftasonu ise Carrie ve Harrison oluyorduk" dedi.



Fisher'ın anlatımına göre ilk gecelerini Star Wars'un yönetmeni George Lucas'ın doğum günü partisinden sonra geçiren ikilinin ilişkisi çekimler boyunca devam etti.



Ancak Fisher o sırada kendine güvenmediğini şu sözlerle anlattı: "Harrison'ın yüzüne baktım. Birkaç tel saçı, asil yüzüne düşen bir kahramanın yüzüne. Bu kadar parıltılı bir erkeğe benim gibi biriyle tatmin olmasını nasıl sorabilirdim? Çok deneyimsizdim ama onda bir şeylere güvendim. O çok nazikti" dedi. Harrison Ford bu açıklamaya yorum yapmayı reddetse de, Fisher'ın kitabı yayınlanmadan önce bir kopyasını alıp okuduğunu doğruluyor. Ford ve Fisher 2015'te serinin 'Star Wars:Force Awakens' adlı son filmi için yeniden birlikte kameraların karşısına geçmişti.

