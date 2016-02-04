Star Wars 9'un yönetmeni: Filmi gerçekten uzayda çekilebilirim

Sundance Film Festivali'nde bir panele katılan Star Wars serisinin 9. filmini yönetecek olan ünlü yönetmen Colin Trevorrow, filmi uzayda çekilebileceğine dair fikirlerini Lucasfilm ve Disney'e bahsettiğini açıkladı.

Radikal'in haberine göre, Jurassic Park’ın yönetmeni Colin Trevorrow, Disney ile Star Wars’un 9. flmi için anlaştı. Sundance Film Festivali’nde katıldığı bir panelde film ile ilgili soruları yanıtlayan Trevorrow, serinin dokuzuncu filminde geçecek bazı sahnelerin uzayda çekilebileceği ihtimalinden bahsetti. Independent’ta yer alan habere göre aynı panelde bulunan yönetmen Christopher Nolan da Insterstellar’ı çektiği dönemde benzer bir öneride bulunduğunu açıkladı. Söz konusu film için NASA’nın ekipmanlarından yararlandığını söyleyen Nolan, şu an uzaydan alınabilen görüntülerin muhteşem olduğunu söyledi.

Trevorrow, söz konusu teklifini Lucasfilm ve Disney’e, ‘IMAX filmi Star Wars için gerçekten uzayda çekebilir miyiz?’ diyerek ilettiğini ancak henüz bir yanıt almadığını belirtti. Ünlü yönetmen 2000 senesindeki Hubble 3D’yi örnek vererek, bu yöntemin daha önce denenmiş olduğunu da hatırlattı.

Star Wars’un 9. filmi için uzayda çekim yapılıp yapılmayacağı henüz kesinleşmese de, filmin yayın tarihi için şu an konuşulan zaman 2019’un mayıs ayı. Serinin hayranları, filmin sekizincisinin ise önümüzdeki sene Aralık ayında vizyona girmesi bekleniyor.