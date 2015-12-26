Star Wars'un kostümleri Kapalı Çarşı'dan

Star Wars Yıldız Savaşları-Güç Uyanıyor filminde kullanılan kostüm ve dekor kumaşlarının Kapalı Çarşı'daki bir dükkandan alındığı belirtildi. Dükkan sahibi yapımcıların 2 yıl önce gelerek ürünleri aldıklarını söyledi.

Kapalı Çarşı'daki 154 yıllık dükkan, "Star Wars", "Karayip Korsanları", "Hobbit", "Snow White", "Egzodus" ve "Peter Pan" gibi Hollywood filmlerine kostüm ve dekor kumaşları satıyor.



Birçok Hollywood filmine kumaş tasarlayan firmanın sahiplerinden Hayri Emrah Ertaş, vizyonda büyük ilgi gören Star Wars: Güç Uyanıyor filmi için satılan kumaşlara değinerek, kumaşların kalınlığına ve dekoratif olarak kullanılabilirliğine bakıldığını ve doğal görünümlü olmasına dikkat ettiklerini söyledi.

Ertaş, film yetkililerinin, 2 metreye 2,60 metre boylarındaki kumaşlardan, toplamda 40 parça satın aldıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Ortalama 5 metrekare civarındaki bir halı kadar. Battaniye tarzı, hazır parçalardı. Film, bilim kurgu olduğu için çok da önemli değil. İstedikleri her şeyi kullanabilirler ama tarihi filmlerde öyle değil. 2 bin 500 yıl öncesinin desenini getirirse onu yapmak zorundayım. O zaman kullanılan kumaşı, ipliğini, nasıl eğrildi, elde mi eğrildi, hangi materyaller kullanıldı gibi şeyler önemli. "

"2 yıl önce satın aldılar"

Film hazırlıklarının iki yıl önce başladığını, kumaşların da iki yıl önce alındığının altını çizen Ertaş, "Belki de günümüzden üç yıl sonra çekilecek olan film için, beş yıl öncesinden bile almış olabilirler. Star Wars serisi içinde belki de tanınmayacak halde göreceğiz kumaşı. Bire bir aynı desenin olmasını istemezler bazen. Bazen fazla eskitirler. Yerine bir şey kullanacak vakitleri olmaz" ifadelerine yer verdi.

Hayri Emrah Ertaş, tasarımcıların tedirgin ve heyecanlı geldiklerine de dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bizi bildikleri için direkt ellerindeki fotoğrafları kimseye göstermeden gelmişlerdi. 'Şuna uygun (kumaşa) bakacağız'. 'Şu karaktere, şöyle bir şey olabilir' diye. Genellikle özel üretimleri bizden istiyorlar. O da yıllar süren güvenden kaynaklı. Truva'dan beri, filmlere aynı firma yapmamış olabilir ama gardrop seçicisi veya kostüm, materyal alıcısı insanlar aynı oluyor genelde ve bunlar da risk alıp başka bir yerde hata yapmak yerine, verdiği süreyi zamanında tamamlayan insanları tercih ediyorlar."

"Kimse kolay kolay imza atamaz"

Satış sözleşmesine ilişkin de bilgi veren Ertaş, "Truva filminde kimse o anlaşmayı imzalamak istememişken, biz imzaladık. Parça başı 250 dolar, her günkü gecikme içindi. Yani edinilen kar, eğer malı geciktirirseniz, bir hafta zarar kadar biz onlara veriyoruz neredeyse. Bu anlaşmaya da kimse kolay kolay imza atmaz ama biz geciktirmedik. Onun için de bize geliyorlar. Şimdi bazı şartları da var film gösterime girmeden, yapımdan fazla bahsedilmeyecek. Aksi takdirde yine ceza yaptırımı var. Deseni kullanmayacağız bir süre, eğer ki özel desen istedilerse. Truva'nın desenlerini kullanmamamız 2 yıl falan sürmüştü" dedi.



Ertaş, Star Wars tasarımcılarının hazır olan bir üründen aldıklarını kaydederek, "Hala dükkanda satılıyor ama üzerinde yapılan işleri bilmediğimiz için, kumaşı tanımayabiliriz filmde. Direkt alıp kullandıkları da oluyor. Yapanın keyfine kalmış" diye konuştu.