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Yaşam
Deutsche Welle

Star Wars serisinin son filmi rekordan rekora koşuyor

Yıldız Savaşları serisinin son filmi "Güç Uyanıyor", gösterime gireli birkaç hafta olmasına rağmen rekor üzerine rekor kırıyor.

07 Ocak 2016 14:29


Yapımcı Walt Disney'den yapılan açıklamada, film Kuzey Amerika gişelerinde şimdiye kadar elde ettiği hasılatla Avatar'ı geçti. James Cameron'ın yönetmenliğini yaptığı Avatar (2009), Kuzey Amerika gişelerinde 760,5 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Uzmanlara göre Kuzey Amerika'da ilk sıraya yükselen "Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor" (Star Wars: The Force Awakens) dünya hasılat rekorunu da pek yakında kıracağa benziyor. Avatar, 2 milyar 790 milyon dolarla dünya çapında tüm zamanlarda en çok gelir elde etmiş filmlerin ilk sırasında yer alıyor. İkinci sırada 2 milyar 190 milyon dolarla Titanic bulunuyor.

Dünya rekoruna doğru

Yıldız Savaşları serisinin son filmi Güç Uyanıyor'un dünya hasılatı şimdiye kadar 1 milyar 560 milyon dolara ulaştı. Galası 15 Aralık'ta Los Angeles'da yapılan film 3 gün sonra Almanya'da da gösterime girmişti. Film hafta sonunda Çin'deki sinemalarda da gösterilmeye başlanacak. Uzmanlara göre Çin pazarı Güç Uyanıyor filmini dünya rekoruna daha da yaklaştıracak.

Güç Uyanıyor filminin başrollerinde Harrison Ford (Han Solo), Mark Hamill (Luke Skywalker) ve Daisy Ridley (Prenses Leia) oynuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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