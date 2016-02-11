Star: Obama ve Putin ittifak yaptı, hedef bahara kadar PYD devleti kurup Türkiye'ye saldırmak!

Antalya’daki G20 zirvesinde bir araya gelen ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye’de bahara kadar PYD devletinin kurulup, Türkiye’ye saldırması konunda ittifak yaptığı iddia edildi.

Star’dan Selim Efe Erdem’in haberine göre; şehirlerdeki saldırıları yönetmek üzere dağ kadrosundan gelen PKK’lıların, verilen kayıpların ardından Kandil’e hendek siyasetinden vazgeçilmesini önerdiği, “Gerekirse ölün ama teslim olmayın. Yaralıları da ambulanslara vermeyin” dediği öne sürüldü.

Star’ın bugünkü (11 Şubat 2016) manşetinde “İlk adım ‘PYD devleti’ asıl hedef Türkiye” başlığıyla yer alan haber şöyle:

ABD-Rusya ittifakının desteklediği PKK/PYD terör örgütü, ‘kırmızı çizgi’ Azez-Cerablus hattına ilerliyor. Plan, Suriye’de bahara kadar PYD devleti kurup, sonrasında tüm güçleriyle Türkiye’ye saldırmak.

Yabancı ajanların desteğiyle operasyonlara karşı direnmeye çalışan PKK, verdiği ağır kayıplara rağmen, güvenlik güçlerini Türkiye topraklarında oyalayarak Suriye’de terör devleti kurulması için zaman kazanmanın peşinde. PKK’nın Güneydoğu’da sadece üç ilçede bine yakın kayıp vermesine rağmen hala direnmesinin arkasında, ‘Baharda Türkiye’ye saldırma planı’nın olduğu ortaya çıktı.

Suriye’de terör devleti kurdukları gizli ittifak ortaya çıkan Obama ve Putin’in Antalya’daki G20 zirvesinde yaptıkları baş başa görüşme merak konusu olmuştu.

‘Ölün’ emri

Şehirlerdeki saldırıları yönetmek üzere dağ kadrosundan gelen teröristler, verilen kayıpların ardından Kandil’e hendek siyasetinden vazgeçilmesini önerdi. “Gerekirse ölün ama teslim olmayın. Yaralıları da ambulanslara vermeyin. Baharda Irak ve Suriye’den 10 bin PKK’lı Türkiye’ye gelecek” talimatı veren Kandil şehirdeki teröristleri ölüme terk etti.

Zaman kazanıyor

İstihbarat yetkililerinden alınan bilgiye göre, PKK’lıların hendek siyasetindeki amacı Kürtlere özgürlük getirmek değil, yeni Suriye haritası çizilirken Türkiye’nin masada olmasını engellemek. Plana göre Türkiye şehirlerdeki hendeklerle uğraşırken, Suriye’nin kuzeyine bir güvenlik operasyonu düzenleyemeyecekti.

PKK’ya mükafat

Örgütün iç haberleşme trafiğine göre, elebaşları şehirlerdeki teröristlere ‘Çok kayıp verseniz bile devam edin, karşılığında ödüllendirileceksiniz’ mesajını iletti. ABD’de ve Batılı ülkelerden gelen ‘PYD’yi terör örgütü olarak görmüyoruz’ açıklaması bu ödülün bir parçası oldu. PKK’nın PYD üzerinden legalleşeceği ve Suriye’nin kuzeyinde fiilen özerk bölge yönetimlerine kavuşabileceği dile getiriliyor. İki terör örgütü bu çatı birlikteliğini resmen kabul ediyor.

Cerablus neden önemli

Türkiye’nin Cerablus’ta oluşturulmasını istediği güvenlik bölgesi, Türkiye ve Avrupa’ya yönelecek yeni yüz binlerce mülteciyi önlemenin yanı sıra, Suriye’nin Akdeniz’e açılan bir PKK koridorunu da kesecek. Türkiye, hendek terörüyle enerjisi alınmak istense de, bölgede yaşayan halkın da desteğiyle PKK’ya yönelik operasyonlarda başarı sağlayarak koridor planının önüne geçti.

HDP’den kalleşlere destek

Cizre ve Sur’da dağ kadrosundan geriye kalan az sayıda teröristin belli evlerde sıkıştırıldığı ortaya çıktıktan sonra HDP dün, buradaki PKK’lılara destek olmak için “Üç gün hayatı durdurma eylemi başlattı. HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüsler kontak kapattı, çöpler de toplanmadı. Şehrin en işlek caddelerinde bile çöp dağlarının oluşması, Diyarbakırlıların tepkisine yol açtı.