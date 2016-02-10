PYD, Moskova’da ‘büyükelçilik‘ açtı



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın IŞİD'den farkı olmadığını öne sürdüğü Suriye'deki PYD'nin (Demokratik Birllik Partisi) Rusya’nın başkenti Moskova’da büro açtığı bildirildi.

Rus haber ajansı Tass, daimi büronun sivil toplum kuruluşu statüsünde olduğunu kaydetti. Rusya Kürtleri Ulusal ve Kültürel Otonomisi Eş Başkanı Ferhat Patiyev, bu büronun uygulamada bir büyükelçilik gibi çalışacağını, benzerlerinin Almanya ve Fransa’da da planlandığını kaydetti.



“Rusya aktör değil senarist“



Uluslararası Kürt Kurumları Birliği Başkanı Mihrab Şamoyev, Moskova’nın güneydoğusunda bir sanayi bölgesinde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Bu Kürt halkı için tarihi bir an. Rusya büyük bir güç ve Ortadoğu’da önemli bir aktördür. Aslında sadece bir aktör değildir, senaryoyu da yazmaktadır“ diye konuştu. Büronun açılışını ‘Suriyeli Kürtler için büyük bir siyasi adım‘ olarak nitelendiren Şamoyev, Kürt halkının ‘kendi kültür, dil ve kaderini tayin haklarının Suriye anayasası tarafından teminat altına alınması‘ ve Rusya’nın da bu konuda yardımcı olacağı umudunu dile getirdi.

PYD ve silahlı kolu Halk Savunma Birlikleri (YPG) Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’e karşı savaşan en önemli kara gücü olarak Batı’nın desteğini görüyor. Türkiye, PYD’yi PKK ile eş gördüğünü pek çok kez yinelemiş, bu konuda ABD ile görüş ayrılığı gerginliğe dönüşmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise büronun açılışı konusuna mesafeli yaklaşmayı tercih ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada Kürtlerin çıkarlarının Suriyeli ve Iraklı diplomatlar tarafından temsil edileceği kaydedildi.

Geçen yıl ilk temsilciliklerini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Kuzey Irak’ta açan PYD, Washington, Paris, Berlin ve Arap ülkelerinde de temsilcilikler açmayı planlıyor.

Resmi verilere göre Kürtler Suriye nüfusunun yüzde 15’ini oluşturuyor. Türkiye’nin başını çektiği cephe, Esad rejimine bağlı hükümet birlikleriyle çatışmayan PYD‘nin gerçek anlamda muhalif olmadığı gerekçesiyle Cenevre görüşmelerinde temsil edilmesine karşı çıkıyor. Rusya ise Kürtlerin müzakere sürecine dahil edilmesinde ısrarlı.