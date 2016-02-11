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ABD: PKK ile PYD arasında açık ve net bir fark var

"Suriye'nin kan gölüne dönmesinin sorumlusu ve nedeni Esad rejimi ve İŞİD'dir"

11 Şubat 2016 01:03

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner "PYD de YPG de bal gibi terör örgütüdür. Ey Amerika! Size kaç kere söyledim. Siz bizimle beraber misiniz yoksa bu terör örgütü PYD ve YPG ile mi berabersiniz" diye soran Erdoğan'a yanıt verdi.

Toner "PKK ile YPG arasında açık ve net bir fark var. PKK terör örgütü ama, YPG ile ilgili Türkiye ile aynı görüşte değiliz. YPG bize göre terör örgütü değil" diye yanıt verdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Nafiz Albayrak'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü muhtarlar toplantısında yaptığı "PYD" çıkışına ABD'den yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'nin YPG'yi terör örgütü olarak görmediği konusundaki açıklamaları tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Toner, "PKK bize göre bir terör örgütüdür. Ancak PKK ile YPG arasında açık fark var. YPG konusunda Türkiye ile aynı görüşte değiliz. Suriye'nin kan gölüne dönmesinin sorumlusu ve nedeni Esad rejimi ve İŞİD'dir" diye konuştu.

YPG'nin İŞİD'e karşı sahada başarılı bir mücadele verdiğini belirten Toner, "Türkiye, PKK ile YPG arasında bir bağ görüyor. PKK'nın terör örgütü olduğu konusunda biz çok açık olduk. Ancak biz PKK ile YPG arasında bir bağ görmüyoruz" dedi.

ABD ile Türkiye'nin iki dost ve müttefik ülkeler olduğunu, bunu kimsenin sorgulamaması gerektiğini söyleyen Toner, Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını ve bu konudaki görüşmelerin sürdürüleceğini belirtti.
 

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