PYD lideri Müslim: Fırat'ın batısına koalisyonsuz geçmeyeceğiz

Amerika'nın Sesi'ne açıklamalarda bulunan PYD lideri Salih Müslim, en büyük endişesinin Türkiye'nin savaşa katılması olduğunu kaydetti.

Suriye'nin kuzeyinde şiddetlenen savaşın Kürt bölgelerinde değil, bunlara yakın yerlerde olduğunu söyleyen Müslim, Kürt güçlerin çatışmalara dahil olmadığını, ancak YPG'nin bazı Arap müttefiklerinin El Nusra ile savaştığını söyledi. DHA'nın haberine göre, Salih Müslim YPG güçlerinin büyük bölümünün, IŞİD'e karşı mücadele eden ABD öncülüğündeki koalisyonun koordinasyonu olmadan Fırat'ın batısına geçmeyeceğini belirtti.

Salih Müslim, "Türk birlikleri ya da Suriye'deki militan gruplar arasındaki müttefikleri gelecekte sorun yaratabilir ve Kürt bölgelerine saldırabilirler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'e karşı YPG ile işbirliği yapan ABD'nin, Türkiye ile YPG arasında bir tercih yapması gerektiğini söylemiş, ancak Washington'dan art arda bunun tersi yönde açıklamalar gelmişti.