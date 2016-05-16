Star: AK Parti'de genel başkan adayı perşembe günü açıklanacak

AKP’de kongre öncesi yeni genel başkan adayı tüm birimlerin temsilcilerinden oluşan 4 kişilik komisyon tarafından 19 Mayıs Perşembe günü açıklanacağı bildirildi. Star gazetesinde yer alan habere göre, 22 Mayıs’taki kongreye yönelik hazırlıklarına devam eden AKP’de bugün teşkilatlarla yapılacak temayül yoklaması salı günü milletvekilleriyle devam edecek. Çarşamba günü temayül sonuçlarının değerlendirileceği son istişarelerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Star gazetesinden Şerife Güzel’in haberine göre, aday gösterilecek isim, perşembe günü Genel Merkez’de kalabalık bir törenle açıklanacak. Teşkilat, Meclis grubu, kadın ve gençlik kollarının başkanlarından oluşan dört kişilik bir heyet açıklamayı yapacak. Açıklamayı, teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yapacak. Ataş başkanlığındaki heyette, Grup adına Nurettin Canikli yer alacak. Kadın Kolları Başkanı Selva Çam ile Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş olacak.

580 görevli olacak

Kurultay salonundaki detaylara ilişkin düzenlemeler de belli oldu. Alanın içinde ve dışında 580 kişilik görevli ekibi, ziyaretçilerin karşılanması, salona girişler, temizlik gibi konularda iş başında olacak. Salon dışında 2 ayrı çadır kurulacak. Ankara dışından sabah erken saatlerde gelen partililer için 4 ayrı merkezden, 50 bin kumanya, 100 bin su, 10 bin çorba, 50 bin çay dağıtılacak. Salonun içinde de 60 bin kumanya dağıtılacak. Salonun çevresinde, gelen partililerin ibadetlerini rahat yapabilmelerini sağlayacak tedbirler de alınacak. Bu kapsamda, 200 er kişilik seyyar kadın ve erkek mescidi ile 4 abdest alma aracı hizmet verecek. Engelli vatandaşların kongre salonuna kolay ulaşımını sağlayacak şekilde özel “engelli otoparkı” olacak. Gelen engellilerin salonun içine rahat ulaşabilmeleri için de 2 adet golf aracı ayarlandı.

Güvenlik önlemi

Son dönem Ankara’da meydana gelen terör saldırıları nedeniyle AKP kongresinin yapılacağı alanın çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Kongrenin yapılacağı ARENA Spor Salonu’nun çevresinin yanı sıra, kongreye gelen otobüslerin park edilecek Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanı da güvenlik çemberinde tutulacak. AKM çevresine piknik tüpü sokulmayacak.