Standard & Poor's: Türkiye'de sermaye kontrolü yaşanması riski arttı

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s Global, Türkiye'nin sermaye kontrolü uygulaması ihtimalinin "yükseldiğini" ancak bunun dışındaki seçeneklerin daha olası olduğunu belirtti.

S&P analistleri yaptıkları değerlendirmede, "Son dönemde yaşanan değişiklikler bir kez daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın operasyonel bağımsızlığının sınırlı olduğunu ve ekonomi politikasının genel olarak düşük tahmin edilebilirliğine gözler önüne sermektedir" dedi

“TCMB başkanının görevden alınması sermaye girişini, TL'yi ve enflasyonu kötü etkileyebilir”

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TCMB başkanını görevden almasıyla ülkeye sermaye girişinin muhtemelen tersine döneceğini ve döviz kuru üzerinde yeniden baskı yaratarak daha yüksek enflasyona neden olacağını açıkladı.

Moody's aynı zamanda, yeni başkan Şahap Kavcıoğlu döneminde büyümeyi sağlamak için TCMB'nin politika faizini tekrar enflasyon seviyesinin altına çekebileceğini belirtti. Şahap Kavcıoğlu, Erdoğan ile aynı gevşek para politikası tutumunu benimsiyor.

Moddy's açıklamasına göre, bu gibi adımlar daha fazla ithalata ve daha yüksek cari açığa neden olabilir.

“Türkiye'nin faizleri nisan ayında 300 baz puan indirmesi sürpriz olmaz”

Öte yandan Yaklaşık 1.7 trilyon euro tutarında fon yöneten Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayından 300 bp faiz indirimine gitmesinin kendilerini şaşırtmayacağını açıkladı.

Amundi Asset Management'ın gelişmekte olan ülkeler biriminin başında bulunan Yerlan Syzdykov, "Resmi faiz oranı tahminimizi yeniden oluşturmadan önce merkez bankasının ileriye dönük açıklamalarını görmeyi bekliyoruz ancak yeni gelen başkanın atacağı ilk adımın gevşek para politikası sinyali vermek için faizleri düşürmek olacağını düşünüyoruz" dedi. (Reuters)

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