Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesinin ardından yaptığı ilk yazılı açıklamada serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz verilmeyeceğini ifade etti.

"Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir" diyen Bakan Elvan, "fiyat ve finansal istikrar" vurgusu yaptığı açıklamasında, "Uygulamakta olduğumuz ‘enflasyonda düşüşü önceliklendiren’ makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan’ın açıklaması şöyle:

"Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır. Bu alanlarda istikrar olmaksızın; güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir.

Uygulamakta olduğumuz “enflasyonda düşüş önceliklendiren” makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir.

Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."