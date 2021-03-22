Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesinin ardından yaptığı ilk yazılı açıklamada serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz verilmeyeceğini ifade etti.
"Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir" diyen Bakan Elvan, "fiyat ve finansal istikrar" vurgusu yaptığı açıklamasında, "Uygulamakta olduğumuz ‘enflasyonda düşüşü önceliklendiren’ makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.
Bakan Elvan’ın açıklaması şöyle:
"Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır. Bu alanlarda istikrar olmaksızın; güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir.
Uygulamakta olduğumuz “enflasyonda düşüş önceliklendiren” makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.
Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.
Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir.
Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevde kaldığı 4,5 ayda 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal'ı TCMB başkanlığı görevinden alırken, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'yu atadı. Görevden alma beklentilerin üzerinde 200 baz puanlık faiz artışından sadece 2 gün sonra geldi.
Söz konusu kararın ardından dolar/TL sert yükseldi. Geçen haftayı 7,21 seviyesinden kapatan kur, gece saatlerinde 8,40 seviyesini aştı, haftanın ilk işlem gününde ise 8,05 seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasalar, TCMB'deki başkanlık değişimine sert tepki verirken, dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününde yüzde 11.62 yükselişle 8,0581 seviyesinde işlem görmeye başladı.
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