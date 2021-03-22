Ekonomist Atilla Yeşilada: Dolar 8’i görür ama bırakın piyasaları ben Türkiye ekonomisinin de bundan sonra toparlanabileceğini düşünmüyorum

Ekonomi Reform Paketinin açıklanmasıyla piyasalarda öngörülebilirlik sözleri verilmesinin hemen ardından Merkez Bankası Başkanı'nın şok bir şekilde görevden alınması, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve HDP'nin kapatılması süreci ile birlikte Türkiye piyasaları yeni bir bilinmezlik içine girdi. Ekonomist Atilla Yeşilada gece yarısı kararlarını ‘son darbe’ olarak nitelendirdi ve “Dolar 8’i görür ama bırakın piyasaları ben Türkiye ekonomisinin de bundan sonra toparlanabileceğini düşünmüyorum. Durgunluk başlayacak” dedi.

Sözcü’ye konuşan Yeşilada, “Kimse kandırılmayı sevmez, 1-2 hafta içinde sıcak para Türkiye'den çekilecek” öngörüsünde bulunurken; yeni MB Başkanı ile “Albayrak dönemi politikalarına geri dönülmesi” halinde durgunluğun yerini krize bırakabileceğinden endişe ettiğini ifade etti.

“Bu son darbeydi, bir durgunluk dönemine girecek ekonomi”

– Dövizin seyri ne olur, dolarda kaç lira görülür size göre?

Sabah Asya piyasasıyla 8 ve üstü görülebilir. Ondan sonra ne olacağı diğer gelişmelere bağlı. Son yapılan değişim sonrası Berat Albayrak'ın eski yöntemlerine dönmekten başka çare kalmadı. Döviz fırladığında kamu bankaları Merkez Bankası'na döviz satacak. Piyasayı desteklemeye çalışacaklar. Eğer bu başlarsa bu kez yerliler de döviz almaya başlar ve iş çok çabuk kopar. Açıkça söylemek gerekirse çok sert bir şok bekliyorum. Arkasından insanların büyük bir kaygı içinde Ankara'dan gelecek haberleri bekleyeceği kanaatindeyim. Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, HDP'nin kapatılması gibi hareketleri yalnız yerliler açısından uluslararası ilişkileri bozacak da nitelikte olduğu için ben açıkçası iyi haberlerden çok kötü haberler bekliyorum. Erken seçim kaygısı var. Bütün bunlardan sonra bırakın piyasaları Türkiye ekonomisinin de toparlanmasını beklemiyorum. Bu son darbeydi. Bir durgunluk dönemine girecek ekonomi.

“Bundan sonra yurt dışından borçlanmak da çok daha zorlaşacak”

– Borsadan çıkış bekliyor musunuz?

Türkiye'de 30 milyar dolara yakın sıcak para olduğu tahmin ediliyor. Bu derhal, 1-2 hafta içinde kaçacaktır. Daha da kötüsü bundan sonra yurt dışından borçlanmak da çok daha zorlaşacak. CDS'ler yine 500'e gidecek. Eurobond'lar değer kaybedecek.

“3 senaryo var ama iki ucu kirli değnek”

“Bana göre 3 senaryo var ne olup bittiği konusunda. Birincisi; bu artık yolun sonu. Erdoğan bundan sonra kendisine direnenleri pasifize etmek için ne gerekiyorsa yapacak. 2'nci senaryo: Paniğe kapıldı; dışarıda ilişkilerin kopması ya da anketler nedeni ile… Seçmene ulufe dağıtıyor: MHP'ye HDP'yi verdi, tarikatlara sözleşmeyi verdi, müteahhitlere Kanal İstanbul'u verecek. 3'üncü senaryo erken seçim. Ekonomi gündemi ile değil, PKK, FETÖ, aile değerleri gündemi ile seçime gitme isteği… Bu ortamda “Şahap Abi” 100 milyar TL basıp Hazine'ye verir, biz de herkesin cebine biraz para koyarız mantığı olabilir. Ama bunlardan iyi bir şey çıkmaz.

Bu ortam piyasalar açısından iki ucu kirli değnek, kimse böyle bir ortamda Türkiye'ye değmez. Bu ortam spekülasyonları da beraberinde getirirse bu Türkiye'yi kriz noktasına götürür.”

“Bir bahaneyle 100 milyar TL”

– Bu değişiklikle yine para basılması süreci başlar mı?

Yani yeni MB başkanını oraya niye getirdiler? Ya faizler indirilecek ya da bir bahane ile 100 milyar TL bütçe aktaracaklar. Ancak bir nehirde iki kez yıkanılmaz, bunun kurda, enflasyonda ve ekonomik güvende etkisi korkunç olur.

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