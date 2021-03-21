Merkez Bankası'nda yönetim değişikliğinin ardından sıçrama yapan Dolar/TL kuru için gözler piyasa açılışlarında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin ardından sığ işlemlerde dolar/TL kuru ilk fiyatlamalarda önceki haftanın kapanışına göre yükseliş kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'nda Naci Ağbal'ın görevden alınıp Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesiyle Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi.

bloomberght'nin haberine göre; Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı. Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

Dolar/TL'deki yükselişe ilişkin ilk tepkiler şöyle:

Durmuş Yılmaz: Yeni başkanla birlikte Cumhurbaşkanının isteği doğrultusunda faiz mi düşürecek?

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası'nda yaşanan değişikliğe ilişkin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"1.Rüzgara göre karar alan bir PPK. Faizi düşürüp rezevleri kayıt dışı satan, sonra faiz artıran PPK ÜYELERİ şimmdi, yeni http://bşk.la birlikte CB’nın isteği doğrultusunda faiz mi düşürecek? Bir hafta önceki Kurul kararındakı ekonomik gerekçemiz yanlıştı mı diyecekler

2.Kimin ne yönde imza kullundığı bilinmiyor, yanlışlara hayır diyenler olmuş olabilir. Ancak Kurul dışarıdan bakıldığında “çok kullanışlı” görüntüsü veriyor. Kurumsal itibar inşasına buradan başlanılmalı."