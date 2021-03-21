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Ekonomi

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, önceliğini açıkladı

21 Mart 2021 18:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'ndaki bankaların genel müdürleri ile bir araya geldi.

Gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal'ın yerine getirilen Prof.Dr. Kavcıoğlu'nun toplantıda, TCMB'nin birinci önceliğinin enflasyonla mücadele olmaya devam edeceği ve politika değişikliği olmayacağı mesajlarını verdiği belirtildi. 

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Öte yandan Kavcıoğlu Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: 

Şahap Kavcıoğlumerkez bankasıtcmb
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