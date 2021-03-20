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Naci Ağbal, kendisini Merkez Bankası görevinden aldığı için Erdoğan'a teşekkür etti!

Ağbal yerine Yeni Şafak yazarı, eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı

20 Mart 2021 06:40

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4,5 ay önce atanan Naci Ağbal, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alındı. Ağbal, karar sonrası kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ağbal, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

Naci Ağbal, Erdoğan'ın görevden aldığı üçüncü Merkez Bankası Başkanı oldu. Ağbal yerine Yeni Şafak yazarı, eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Naci Ağbal'dan önce Merkez Bankası Başkanı olan Murat Uysal ve Murat Çetinkaya da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

Merkez Bankası, geçen perşembe günü (18 Mart 2021) mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 100 baz puan beklentilerin de üzerinde, 200 baz puan faiz artırmış ve politika faizini yüzde 19 olarak belirlemişti. Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi, manşetinden Merkez Bankası Başkanı Ağbal'a tepki göstermiş, "Bu operasyonu kim adına çektiniz" ifadesini kullanmıştı.

TIKLAYIN -Merkez Bankası'na 20 ayda dördüncü başkan; Naci Ağbal dört ay sonra görevden  alındı, Şahap Kavcıoğlu atandı!
Recep Tayyip ErdoğanNaci AğbalMerkez Bankası
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