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Kültür-Sanat

'Stairway to Heaven' davasında uzman görüşü: 300 yıllık ezgi pek çok şarkıda var

Led Zeppelin üyeleri Jimmy Page ve Robert Plant'e 'Stairway to Heaven’ın çalıntı olduğu iddiasıyla dava açılmıştı

20 Haziran 2016 23:42

Led Zeppelin’in meşhur klasiği 'Stairway to Heaven'ın, Spirit isimli Amerikalı grubun 'Taurus' şarkısından çalındığına dair iddia sonucu açılan dava sürüyor.

Cuma günü, Led Zeppelin’in avukatları, ifade vermesi için müzik uzmanı Lawerence Ferrara’yı çağırdı. Ferrara’nın ifadesine göre, 'Taurus' ile 'Stairway to Heaven'ın tek benzerliği, "inici yarım tonlu minör çizgi dizisi.”

Ferrara, bu müzikal öğenin 300 yıldan beri pek çok pop şarkısında da kullanıldığını söyledi.

Kültür Servisi'nin The Guardian'dan referans verdiği haberine göre; cuma günkü duruşmada, Led Zeppelin’in basçısı John Paul Jones da ifade verdi ve eski grup arkadaşı ve 'Stairway to Heaven'ın bestecilerinden Jimmy Page’in Spirit isimli gruptan hiç bahsetmeediğini söyledi. Jones ayrıca, Spirit grubunun gitaristi ve 'Taurus'un bestecisi Randy Wolfe’un vekili Michael Skidmore'un 2014 yılında dava açana kadar, kendisinin de gruptan haberdar olmadığını söyledi.

Skidmore’un avukatları ise aynı gün, intihale bağlı zararın tespit edilmesi için Michael Einhorn isimli bir müzikal telif hakları uzmanını ifade vermeye çağırdı. Einhorn, şarkının bestecileri Robert Plant ve Jimmy Page’in toplam 58.5 milyon dolar (yaklaşık 170 milyon lira) kazandığını söyledi. 

Page ve Plant, hafta boyunca takım elbiselerle davayı izlediler. Çarşamba ve perşembe günü ifade veren Page, iki şarkı arasındaki karşılaştırmalardan haberdar olana kadar, 'Taurus'u duymadığını söyledi. Page ayrıca ifadesinde şarkının gitar riffindeki inici yarım tonlu yapının, Disney’in 1964 yapımı filmi 'Mary Poppins'in 'Chim Chim Cher-ee' şarkısı da dahil sayısız şarkıda kullanıldığını belirtti.

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