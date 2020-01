Led Zeppelin, 'Stairway to Heaven' için hâkim karşısında

Led Zeppelin’den Jimmy Page ve Robert Plant, en bilinen şarkılarından 'Stairway to Heaven'ın kendilerine ait olduğunu savunmak üzere mahkemede olacak.

Kültür Servisi'nin The Guardian'dan referans verdiği haberine göre, Los Angeles’lı psikedelik rock grubu Spirit, meşhur şarkının girişindeki melankolik gitar solosunun, kendi enstrümantal parçaları 'Taurus'tan alındığını iddia ediyordu. Spirit’in 1997 yılında yaşamını yitiren gitaristi Randy Wolfe (sahne ismiyle Randy California), şarkı ile ilgili bir yasal işlem başlatmamıştı. Ancak kendisinin veklili, Michael Skidmore, geçtiğimiz günlerde Led Zeppelin üyelerine şarkı ile ilgili dava açtı.

California, ölümünden kısa bir süre önce bir dergiye verdiği röportajda, dava açabileceğini söylemiş ve şöyle demişti: “Yani, eğer iki şarkıyı dinlerseniz kendi kararınızı verebilirsiniz. Aynısı… Bu dolandırıcılık.

“Ve bu herifler şarkıdan milyonlarca dolar kazandılar ve bir kere bile ‘Teşekkür ederiz,’ demediler, bir kere bile ‘Sana biraz para mı versek?’ demediler. Bam telime dokunan da bu.”

İki yıl süren müzakerenin sonucunda, yargıç şarkının kopya olduğunun kabul edilmesine engel oldu ve jürili yargılama için yeterince kanıt olduğunu söyledi.

Yargıç Gary Klausner, mayıs ayında görülen davada, Spirit’in avukatının “iki şarkı arasındaki benzerliği gösteren deliller sunmakta başarısız olduğunu ancak benzerliğin azımsanamaz bir gerçek olarak gösterebildiğini ve görülebilir bir dava olduğunu” söyledi.

Yargıç, her iki tarafın da hararetli bir biçimde Led Zeppelin’in 1967 yılında yazılan 'Taurus'u, 'Stairway to Heaven'ı yazmadan önce duyup duymadıkları sorusunu tartıştıklarını söyledi.

Led Zeppelin, 26 Aralık 1968’de Denver’da ilk Amerika konserlerini verirken, Spirit’ten önce sahne almışlardı. Ancak Led Zeppelin’in hayatta kalan elemanları verdikleri ifadede, Spirit ile herhangi bir iletişimlerinin olmadığını ve müziklerini hiç dinlemediklerini söylediler.

Led Zeppelin, şarkının açılışının (çoğu A minörde çalınan inişli sekansın) yüzyıllardır müzikte kullanıldığını söyledi ancak yargıç, her iki şarkında, bas kısmı da dahil olmak üzere başka benzerlikler de olduğunu söyledi.

Michael Skidmore, olayın yarattığı maddi zarara dair bir açıklama yapmadı ancak müzik basını tazminatın sembolik bir dolardan 40 milyon dolara kadar yükselebileceğini söylüyor.

Dava dosyasında, Led Zeppelin’in “blues sanatçılarının ve başka şarkı yazarlarının bestelerini alıp isimlerinin anmama konusunda köklü bir tarihi olduğu” söyleniyor. Dosyada 16 başka şarkının daha ismi geçiyor. Bu şarkılar arasında 'Whole Lotta Love' ve 'Babe I’m Gonna Leave You' gibi klasikler de var. Dosyada "Randy California’nın ‘Stairway to Heaven’ın yazarı olarak tanınmak ve rock tarihinin en büyük şarkılarından birinin yazarı olarak anılmak istediği” yazıyor.