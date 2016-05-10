Spor Toto Süper Lig'de haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı. Haftanın son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibine 2-1 yenilerek, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Beşiktaş, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'yı çıkardı ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. Beşiktaş 76 puanla ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe 70 puanla ikinci sırada kaldı.

Torku Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek ligde üçüncülüğü garantiledi.

Gol krallığı

25 gol: Mario Gomez

20 gol: Samuel Eto'o

19 gol: Hugo Rodallega.

Haftanın sonuçları

Medicana Sivasspor-Gençlerbirliği: 2-1

Gaziantepspor-Eskişehirspor: 1-1

Osmanlıspor-Bursaspor: 3-3

Akhisar Belediyespor-Kayserispor: 1-1

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 6-0

Mersin İdmanyurdu-Antalyaspor: 0-1

Galatasaray-Beşiktaş: 0-1

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

Torku Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0