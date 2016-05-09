Fenerbahçe ağır yaralı, şampiyonluk mucizelere kaldı: 2-1

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yenmesinin ardından Fenerbahçe, M.Başakşehir'le oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

Ligin bitimine iki hafta kala Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi ve sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı mucizelere kaldı.

Edin Visca'nın 2 gol atıp yıldızlaştığı maçta, Fenerbahçe'nin tek golü Mehmet Topal'dan geldi.

Karşılaşmanın önemli dakikaları



Karşılaşma 2-1 M.Başakşehir'in galibiyeti ile sona erdi.



87. dakikada Doka Madureira ceza sahasına girmeden cepheden sağ ayakla sert bir şut çekiyor. Kaleye doğru giden topu Volkan Demirel kurtarmayı başarıyor.

80. dakikada Mehmet Topal, skoru 2-1 yapan golü kaydetti.

77. dakikada Fenerbahçe, van Persie'nin kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

65. dakikada Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın attığı gol ile farkı ikiye çıkarıyor. Fenerbahçe takımı yüklenirken savunmada az adamla yakalanıyor. Sol kanatta topla buluşan Doka Madureira pasını Edin Visca'ya gönderiyor. Edin Visca ceza sahasına girdikten sonra sağ ayakla düzgün bir vuruşla topu Volkan Demirel'in yanından ağlarla buluşturuyor. Edin Visca karşılaşmada ikinci golünü atıyor.

60. dakikada Fenerbahçe savunmasında Bruno Alves pas hatası yapıyor. Araya girmek isteyen Hasan Ali Kaldırım'dan önce topa sahip olan Edin Visca ceza sahasına girmeden sağ ayakla şutunu kaleye doğru gönderiyor. Volkan Demirel'den seken top ağlarla buluşuyor ve M.Başakşehir 1-0 öne geçiyor.

58. dakikada Doka Madureira topun kontrolünü sağlayamıyor. Josef De Souza araya girip topa sahip oluyor. Ceza sahasının dışından şutunu kaleye doğru gönderiyor. Top, savunmadan geri geliyor.



54. dakikada Medipol Başakşehir takımı sağ çaprazdan serbest atış kazanıyor. Emre Belözoğlu'nun yaptığı orta savunmadan sekip geri geliyor. Seken topu takip eden Edin Visca ceza sahasının dışından şutunu kaleye gönderiyor. Volkan Demirel topu iki hamle ile uzaklaştırmayı başarıyor.

İkinci yarı başladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

44. dakikada Medipol Başakşehir takımı sol kanattan serbest atış kazanıyor. Topun gerisinde bulunan Doka Madureira ortasını penaltı noktası üzerine doğru gönderiyor. Kaleci Volkan Demirel çıkıyor ve topa sahip oluyor.

35. dakikada Alexandu Epureanu'nun uzun pasında topla buluşan Mehmet Batdal, kafayla topu takım arkadaşı Mahmut Tekdemir'e doğru indiriyor. Mahmut Tekdemir ceza sahasının dışından şutunu kaleye doğru gönderiyor. Top farklı bir şekilde üstten auta gidiyor.

32. dakikada Marcio Mossoro orta alanda topu kapmak isterken rakibi Mehmet Topal'a müdahalede bulunuyor. Hakem Fırat Aydınus pozisyonu faul olarak değerlendiriyor.

28. dakikada faul pozisyonu sonrasında Volkan Şen, hakem Fırat Aydınus'a itirazlarını sürdürünce sarı kart görüyor.

24. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan köşe atışı kazanıyor. Nani ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Bruno Alves rakip ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ediyor. Hakem Fırat Aydınus elle oynamayı işaret ediyor.

20. dakikada Medipol Başakşehir sol kanattan köşe atışı kazanıyor. Topun gerisine geçen Doka Madureira ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Fenerbahçe savunmasına yardıma gelen Robin Van Persie topu kafayla karşılamayı başarıyor.

18. dakikada Ferhat Öztorun boşta kalan topu takip ediyor. Topa sahip olduktan sonra uzaklardan kaleye şut atmayı deniyor. Top, savunmadan sekip geri geliyor.

15. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışından serbest atış kazanıyor. Topun arkasına gelen Bruno Alves sağ ayakla barajın üstünden şutunu doğrudan kaleye gönderiyor. Top, üstten auta gidiyor.

9. dakikada Fenerbahçe sol kanattan köşe atışı kazanıyor. Topun gerisinde bulunan Nani ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Ön direkte bulunan Gökhan Gönül kafa vuruşunu yapıyor. Top, kaleci Volkan Babacan'ın kolları arasında kalıyor.

4. dakikada Edin Visca savunmanın arkasına attığı pas ile Marcio Mossoro'yu bir anda kaleciyle karşı karşıya bırakıyor. Marcio Mossoro ceza sahasının içinde pasını Edin Visca'ya çıkarıyor. Edin Visca'nın şutu kaleci Volkan Demirel'i geçiyor. Kaleye doğru giden topu Josef De Souza uzaklaştırmayı başarıyor.