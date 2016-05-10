Emre Belözoğlu'nun sevinci Fenerbahçe taraftarını sinirlendirdi

Fenerbahçe'nin Başakşehir’e 2-1 yenildiği maçta, ev sahibi ekibin formasını giyen eski Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’nun, Visca’nın attığı ikinci golden sonra yaptığı sevinç gösterisi sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti.

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakında ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, kendi sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Sporcope'un haberine göre, karşılaşmada Başakşehir’in Edin Visca ile ikinci golü bulmasının ardından uzun yıllar Fenerbahçe forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon başında Başakşehir’e transfer olan Emre Belözoğlu’nun sevinci maça damga vurdu.

Edin Visca’nın attığı ikinci golün ardından 58. dakikada oyundan çıkan Emre Belözoğlu, tribünlere dönerek sevinç gösterisinde bulundu.



Deneyimli oyuncunun bu sevincini abartılı bulan sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada bu duruma tepki gösterdi.